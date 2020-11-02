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柑仔店變民間博物館 莊永明特展展「望春風」成名作

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
紀念特展「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」，即起於莊永明故居—莊協發．港町文史講亭展出。記者陳宛茜／攝影
紀念特展「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」，即起於莊永明故居—莊協發．港町文史講亭展出。記者陳宛茜／攝影

台灣第一間被指定為古蹟的「柑仔店」—莊協發．港町文史講亭，上周起化身為書房與博物館，展出文史工作者莊永明的60多本著作、手稿與收藏品。這些曾被莊永明自嘲為「雜貨店級」的文獻資料，豐富了大稻埕的文化風景與台灣人的心靈。

以「台灣第一」等書聞名的民間文史工作者莊永明8月辭世，紀念特展「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」，即起於莊永明故居—莊協發．港町文史講亭展出。展場以莊永明書房呈現，展出莊永明著作與相關文獻手稿，以及其代表性的收藏品—如明信片、火柴盒、郵票等。

展場外的「亭仔腳」，則放上以大稻埕為歷史舞台的巨幅地圖，呈現多處「台灣第一」的紀錄，並聚焦貴德街與莊協發的發展故事，讓觀者宛如踏入時光隧道中，親臨莊永明成長的生活現場。

莊協發商號是莊永明父母開設的「柑仔店」，也是莊永明成長的老家。2010年，莊永明決定將一樓捐給台北市府做為古蹟，恢復一甲子前的柑仔店風貌，並仿效「貴德港町文化講座」成立「莊協發港町文史講亭」，邀請各路文史專家在「亭仔腳 」下講古。10年來，他每次完成大稻埕導覽之旅，總會帶著遊客回到這裡，搬張板凳聽他暢談百年風華。

莊永明是「望春風」作者李臨秋的鄰居。1979年李臨秋辭世當晚，莊永明寫下「臨秋花萎望春風」一文，投稿給「雄獅美術」雜誌，一鳴驚人。隨後他受邀撰寫台灣歌謠專欄，展開40多年的筆耕生涯。這篇象徵莊永明寫作起點的作品，也在特展中展出。

建築學者李乾朗表示，以前造訪林漢章的古書店時，一旦林漢章說「莊永明來過」，他就會開始緊張，深怕想買的明信片或古書就被買走了。莊永明對收藏的「痴迷」與「不能自拔」成就了他不同凡響的研究，造就他在歷史學的獨特地位。

莊永明是「望春風」作者李臨秋的鄰居。1979年李臨秋辭世當晚，莊永明寫下「臨秋花萎望春風」一文，投稿給「雄獅美術」雜誌，一鳴驚人。記者陳宛茜／攝影
莊永明是「望春風」作者李臨秋的鄰居。1979年李臨秋辭世當晚，莊永明寫下「臨秋花萎望春風」一文，投稿給「雄獅美術」雜誌，一鳴驚人。記者陳宛茜／攝影
紀念特展「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」，即起於莊永明故居—莊協發．港町文史講亭展出。記者陳宛茜／攝影
紀念特展「活！該如此—莊永明的心路．筆痕．書影」，即起於莊永明故居—莊協發．港町文史講亭展出。記者陳宛茜／攝影

文史工作者 大稻埕 望春風

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