打破無聲的世界 聽損兒童用音樂展現自信

「演出每段節奏、每首歌曲，對聽損兒童是多麼不容易的事，因為他們需要花費更多的時間去聆聽、辨識每一個音符、節奏， 雖然不容易，但是他們從不放棄。」中華民國兒童慈善協會理事長洪珮珮說。而今天，就有來自桃竹苗、中彰投等地區的59名中重度聽損兒童，站到舞台上演繹13首動人的樂曲，展現他們努力許久的學習成果。

由中華民國兒童慈善協會舉辦的「聽見貝多芬-聽損兒童音樂會」，今天於桃園市婦女館演出，不僅聚集聽損兒童演出音樂與律動，音樂會的主持人也首次由聽損兒童、青年擔綱，而主持人之一賴辰彥是今年總統教育獎的得主，他與其他畢業生演奏直笛二重奏-yesterday獻給在場觀眾。他說，「要把這首歌獻給兒慈以及幫助過我的人，感謝兒慈9年來的音樂訓練，讓我能勇敢站上舞台，透過音樂獲得成就感。」

兒慈長期耕耘聽損兒童領域，提供4-12 歲的聽損兒童音樂律動課程，更透過三年一度的音樂成果發表「聽見貝多芬-聽損兒童音樂會」 給予聽損兒童表演的舞台與機會。 此次音樂會的 13 首曲目，使用了多達 24 項樂器，展現聽損兒童豐富又多元的學習。台下家長回首過去聽損兒童成長路上的艱辛，不僅是孩子與家長共同努力的成果，還包括醫療、社福單位一路以來的支持，溫馨動人的氣氛令不少家長感動落淚。

洪珮珮表示，聽損兒童透過音樂學習處理複雜、多元化的聽覺訊息，從中培養「聽」的敏感度和節奏感。學音樂對聽損兒童有益情緒穩定，增進人際關係，對學習專注、語言表達及聽語理解皆有相輔相成的效果。桃園市副市長高安邦也出席支持，他感謝兒童慈善協會深耕桃園地區聽損兒童服務，協助聽損孩子在音樂學習，甚至是多元領域的發展，他勉勵聽損兒童繼續加油，堅持就能成功。