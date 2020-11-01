不畏疫情百人捐髮送癌友 假髮製作費持續捐募中

癌症希望基金會今舉行一年一度的《百人捐髮》活動，藝人劉畊宏、王婉霏的兒子劉宇恩擔任代言人，捐出留了三年的長髮。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，雖然在疫情衝擊下，捐髮人首波報名沒有額滿，捐款更一度不及往年的3成，基金會仍堅持在11月1日舉辦百人捐髮大會，希望藉此提醒社會大眾，留髮可以助人，也是生命教育的傳承。

劉宇恩在現場剪下長髮，他因為長相秀氣，加上長髮，引來一些誤會和困擾，但在父母親的鼓勵下，堅持到最後。他說，頭髮剪掉不會難過，因媽媽告訴他這把長髮幫到很多人。

蘇連瓔表示，完成假髮不容易，除了捐髮者要維持頭髮要不染不燙，留長超過30公分，每頂假髮的製作費更高達三千元。由於疫情影響捐款，現在基金會還有庫存600公斤的假髮等待製作，宇恩、宇芙及宇珊兄妹三人也捐出了每天辛苦存下的零用錢。

癌症希望基金會為讓更多癌友積極治療，也提供癌友「假髮租借服務」，因治療而掉髮的癌友可以多加使用，讓與癌奮戰的同時，也能擁有美麗與自信。需要租借假髮可撥打癌症希望基金會免付費服務電話0809-010-580。