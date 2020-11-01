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孩童暖心捐髮助人 600公斤庫存髮缺製作費

中央社 / 台北1日電

10歲黃悅今天剪下留了3年長髮，捐髮幫助癌友，為了捐髮，她每日花很多時間洗髮、吹髮，還定期護髮。癌症希望基金會指出，受疫情影響，逾600公斤庫存髮待捐款。

為製作「千頂假髮」，幫助癌友重拾美麗與自信，癌症希望基金會今天舉行一年一度百人捐髮活動，在百名捐髮人、設計師與北高兩地的直播集結下順利完成。

今年10歲的捐髮人黃悅首度參加，她長髮留了3年，想到剪髮可以助人就不心疼。因頭髮很長，黃悅每次洗髮、吹髮都很辛苦，吹整至少得花掉20分鐘；且為了保護髮絲，還要定期護髮。她說，很開心參與捐髮活動，下次還要再捐。

受2019冠狀病毒疾病疫情影響，癌症希望基金會今年的捐髮活動，捐髮人報名首次未額滿，捐款更一度不到往年的3成。

雖然報名不如預期，仍有不少歷屆捐髮者再次參加。去年才捐過的怡伶，一開始是因為陪伴肺腺癌的媽媽經歷過掉髮的沮喪與失落，而想要代替媽媽捐髮助人，盼媽媽放心離開。今年怡伶則是以不同心情與7歲女兒一起參加，為的就是想母女攜手成就一件好事。

首次參加並在會場由爸爸、媽媽剪下蓄留3年長髮的劉宇恩也說，和這麼多人一起剪髮的經驗很特別，也很高興能堅持留髮到現在，剪髮也不會難過，因為知道剪下的長髮能助人。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，受疫情影響，不僅「百人捐髮」活動捐款下滑7成，基金會更有600多公斤庫存假髮待製作。600公斤約可製作1800餘頂假髮，每頂需要新台幣3000元製作費，估計還需要540萬元。

癌症 疫情

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