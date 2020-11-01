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一張圖看天氣！下周兩波東北風搗亂 閃電颱風路徑不明
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，天氣漸漸有了秋天的味道，未來一周在兩波東北風影響下，北台灣氣溫略有起伏，整體來說舒適到稍有涼意，中南部天氣大致穩定，白天溫暖但日夜溫差大，要適時調整穿著避免著涼。
氣象局說，周一、二東北風帶來的水氣稍微多一些，桃園以北和東半部地區天氣比較陰也容易有些雨，尤其東北部和大台北山區下雨的時間可能長一些。到了周三、四，水氣會略微減少，下雨的範圍也會比較限縮在宜蘭和基隆、大台北地區，不過周五之後水氣又逐漸增多，北部、東半部降雨可能又變得比較明顯。
氣象局說，要注意目前菲律賓東方海面的輕颱「閃電」，未來二至三天因為導引氣流不明顯，會暫時呈現滯留打轉的狀態，未來路徑變數都還很大，周四之後情況會較明朗，氣象局將持續關注。
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