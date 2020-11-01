劉畊宏攜兒捐髮 讓愛心從頭開始

「愛心從『頭』開始，幫助癌友重拾美麗與自信！」癌症希望基金會1日舉辦第6屆「百人捐髮」活動，會場聚集眾多留著飄逸長髮的女生及男生，都是為了捐髮幫助癌友。劉畊宏、王婉霏夫婦也帶著兒子宇恩及女兒宇芙、宇珊來響應百人捐髮活動，捐出蓄留3年長髮的宇恩開心地說：「很高興自己能堅持到現在。」

在疫情衝擊下，這屆捐髮報名數首次未額滿，捐款也一度不及往年3成，但癌症希望基金會仍排除萬難，在1日舉辦，癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，一頂假髮需要5、6人的捐髮加上3000元的製作費，才能製作完成，非常不容易，「謝謝大家捐出頭髮，幫助癌友度過沒有頭髮的時光。」

劉畊宏、王婉霏夫婦也帶著兒子宇恩及女兒宇芙、宇珊來響應百人捐髮活動。王婉霏笑說，以前宇恩想捐錢幫助人，她雖然肯定他的想法，但因為那筆錢並不是孩子賺的，她想讓宇恩以自己的力量做愛心，便鼓勵他把頭髮留長，以後捐給癌友，他也欣然接受，「他當時才在上大班，就這麼誤上賊船。(眾笑)」為捐髮幫助癌友，宇恩頭髮一留就留了3年。

王婉霏說，宇恩在留頭髮的過程中，很多次都哭著表示想放棄，因為不僅運動時很熱，上小學還曾被同學嘲笑，甚至學游泳時，都曾被陌生阿嬤當成是女孩，要求穿起上衣，或是被阻擋進入男廁，遭遇過很多的困擾。但在劉畊宏和王婉霏的的鼓勵下，他堅持到如今可以捐髮的程度。

而無法捐髮的宇芙及宇珊也捐出以前存下、要幫助人的愛心基金給癌症希望基金會，來響應百人捐髮活動。

【更多精采內容，詳見 】