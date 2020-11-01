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影／國際旅展來客量掉6成 東、西部業者兩樣情
台北國際旅展已邁入第3天，今日為旅展的最後一天假日，可以發現來客量比往年下降許多，台東觀光協會理事林杰昇表示，台東旅遊資訊洽詢人數雖然較往年下降2成，但旅券的購買率有提高，算起來比西部快速衰退的狀況好一些。屏東民宿業者鄭淑惠無奈地表示，民眾以優惠大為首選，因此像是他們推廣結合的文化及產業相對較乏人問津，坦言買氣不好，希望民眾能夠多多到訪屏東旅遊。
周日旅展內的民眾不少攜家帶眷來做功課，多數人都表示會以選擇東部地區遊玩為主，除非時間比較少，比如兩天一夜的行程才會考慮玩西部，不少民眾偏好搭飛機去離島，彌補因為疫情無法出國的遺憾。
台灣觀光協會秘書長羅瓊雅觀察，去年同期4天來客總數高達30多萬人次，但這次因為疫情的關係，旅展參觀人次掉了6成，然而民眾購買力與去年不相上下，不少飯店業者的銷售業績和去年相仿。
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