影／伸港烏魚豐收 烏魚殼比去年便宜行家搶購

最近進入烏魚產季，彰化伸港鄉曾家村養殖業者昨天抓魚取卵，是彰化縣最早收成的養殖烏魚，平均每尾烏魚超過3台斤，肥美又超值，吸引鄰近3鄉鎮居民搶購，今年產地價烏魚子1斤1千元，烏魚殼1斤55元，業者指出，今年豐收，但受疫情影響景氣，烏魚殼價格比去年低。

每年冬季烏魚隨著親潮，從北向南洄游到較溫暖的海域產卵，伸港養殖業者灌進海水養殖，採收多數是3年齡到4年齡烏魚，一般在立冬前收成，曾姓養殖業者說，最近因有風無雨，水質穩定因此比以往提早收成，今年2池子約有4千多尾烏魚，有上萬斤重，重量都介於3到4斤，收成不錯。

烏魚肉質鮮美、魚卵經濟價值高，被視為漁產中的「烏金」，產地烏魚子價格與往年差不多，烏魚殼去年每斤65元，今年只有55元，彰化縣養殖協會理事長楊福錦今天表示，現在烏魚子1斤以上大盤價格在2400元到2700元間，野生的破3千元，接下來要看野生烏魚子收長的多寡，也連帶會影響養殖烏魚子價格。