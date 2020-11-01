聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／伸港烏魚豐收 烏魚殼比去年便宜行家搶購
最近進入烏魚產季，彰化伸港鄉曾家村養殖業者昨天抓魚取卵，是彰化縣最早收成的養殖烏魚，平均每尾烏魚超過3台斤，肥美又超值，吸引鄰近3鄉鎮居民搶購，今年產地價烏魚子1斤1千元，烏魚殼1斤55元，業者指出，今年豐收，但受疫情影響景氣，烏魚殼價格比去年低。
每年冬季烏魚隨著親潮，從北向南洄游到較溫暖的海域產卵，伸港養殖業者灌進海水養殖，採收多數是3年齡到4年齡烏魚，一般在立冬前收成，曾姓養殖業者說，最近因有風無雨，水質穩定因此比以往提早收成，今年2池子約有4千多尾烏魚，有上萬斤重，重量都介於3到4斤，收成不錯。
烏魚肉質鮮美、魚卵經濟價值高，被視為漁產中的「烏金」，產地烏魚子價格與往年差不多，烏魚殼去年每斤65元，今年只有55元，彰化縣養殖協會理事長楊福錦今天表示，現在烏魚子1斤以上大盤價格在2400元到2700元間，野生的破3千元，接下來要看野生烏魚子收長的多寡，也連帶會影響養殖烏魚子價格。
彰化縣議員賴清美每年也都打探曾家村烏魚收成的日期前往採購，她說，養殖烏魚1年才抓一次，伸港的鹽水魚塭烏魚鮮度不比海水中的差，現殺現賣「尚青」，不用宣傳消費者慕名而來，中盤商、餐廳及附近居民都會到產地搶購。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言