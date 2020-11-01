快訊

陳姓女大生險遭擄走案未受理 台南歸仁警分局長被拔官

馬籍被害女大生雙親今晚入境 指揮中心：將採檢兩次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張震慶記錄多年偏鄉醫療服務心得 獲台灣醫療報導獎

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
長期投入偏鄉醫療的台北榮民總醫院新竹分院家醫科主任醫師張震慶，從醫30餘年，走遍新竹偏遠的鄉鎮與部落。圖／張震慶提供
長期投入偏鄉醫療的台北榮民總醫院新竹分院家醫科主任醫師張震慶，從醫30餘年，走遍新竹偏遠的鄉鎮與部落。圖／張震慶提供

長期投入偏鄉醫療的台北榮民總醫院新竹分院家醫科主任醫師張震慶，從醫30餘年，走遍新竹偏遠的鄉鎮與部落，他記錄多年偏鄉服務歷程以及拜訪已故知名醫師謝春梅的感悟，以文章「一塵不染的診間」獲得今年台灣醫療報導獎徵文類優選肯定，將在11月7日醫師節慶祝大會接受頒獎。

張震慶除了在醫院服務外，長期深入偏鄉部落醫療，下班後還到五峰鄉等地區開辦黃昏義診，致力於社區醫療服務、下鄉巡診及居家訪視服務等，努力為醫療奉獻心力，也曾獲得大龍峒保生宮第1屆醫療奉獻獎肯定。

張震慶說，他與太太謝素貞曾拜訪已故醫師謝春梅，對於謝醫師古樸的候診室與診間一塵不染印象特別深刻，詢問後才知道謝醫師親力親為打掃、從不懈怠，一直到高齡9旬仍在看診，且聽聞謝醫師在疫情險峻之際，仍堅持出診，深受老醫師「一生懸命」的精神感動，他以「一塵不染的診間」為主題，記錄他與太太前往竹東山區義診過程，以及拜訪謝春梅的點滴，並寫下山區癌末病患緊急送醫的過程，及新冠肺炎對民眾生活的影響。

而他初次投稿便獲得優選，同事也紛紛笑稱「他是被臨床醫療與社區服務耽誤的作家」。張震慶則表示，他日後會更加勤於筆耕，為發掘醫療服務的感人故事而努力，期望繼續發揮筆端的魔力來撫慰心靈，也讓更多人看見偏鄉醫療的需要。

張震慶將對謝老醫師的敬佩及多年偏鄉服務的感悟寫下，以文章「一塵不染的診間」獲得今年台灣醫療報導獎徵文類優選肯定。圖／張震慶提供
張震慶將對謝老醫師的敬佩及多年偏鄉服務的感悟寫下，以文章「一塵不染的診間」獲得今年台灣醫療報導獎徵文類優選肯定。圖／張震慶提供

醫師 偏鄉 義診

延伸閱讀

南投偏鄉醫療缺乏老人就醫不便 南基醫療團隊到宅治療

自費醫材案如何創造三贏 張克士醫界觀察獲報導獎

偏鄉女青年打造偏鄉醫療網絡 獲選勞動部微型創業楷模

中山大學申設醫學院系 跨海與澎湖縣簽合作協議

相關新聞

「風王」天鵝急速增強破紀錄 氣象局曝2大因素

天鵝颱風在2天內增為強颱創史上最快紀錄，更登上今年「風王」寶座，中央氣象局表示，天鵝位於菲律賓東方海洋，今年海溫特別高，加...

國際觀光復甦至疫情前水準 推估至少要2.5年

新冠肺炎疫情重挫觀光市場，交通部觀光局根據世界旅遊組織（UNWTO）資訊預測，國際觀光至少要2.5年至4年間才能恢復到2...

影／不懼染疫獨自赴陸接血友病童 護理師：沒跟家人說

新北市今舉辦第9屆醫療公益獎及第8屆護理傑出獎聯合頒獎典禮，由市長侯友宜為25名醫師及醫事人員、45位護理人員表揚。其中...

最美水電工！甜點師維修找嘸工 乾脆考照自己修

水電工難請，乾脆自己來！在彰化鹿港經營甜點店的鄭學儀曾遠赴法國巴黎藍帶廚藝學院進修，店家經營有聲有色，但工作器材設備遇故...

未來一周後期天氣變數大 取決閃電颱風怎麼走

今天持續秋高氣爽好天氣，天氣風險分析師柯聿寧表示，台灣維持偏東風的環境，雖然北海岸到東北角一帶水氣比較多，有些降雨的狀況...

安心遊2.0上路 逾600家旅宿加入成最大旅宿優惠網站

搶救住宿率，旅宿業自推「安心遊2.0」，提供1000萬張500元「住宿進擊券」給旅客，盼維持國旅熱度，今上路第一天，申請...

伸港烏魚豐收 烏魚殼比去年便宜行家搶購

最近進入烏魚產季，彰化伸港鄉曾家村養殖業者昨天抓魚取卵，是彰化縣最早收成的養殖烏魚，平均每尾烏魚超過3台斤，肥美又超值，...

張震慶記錄多年偏鄉醫療服務心得 獲台灣醫療報導獎

長期投入偏鄉醫療的台北榮民總醫院新竹分院家醫科主任醫師張震慶，從醫30餘年，走遍新竹偏遠的鄉鎮與部落，他記錄多年偏鄉服務...

最強聯名王館長！不只鬼滅符咒背心 網熱議「漢漢百貨」現貨排行

網紅圈不僅要比點閱率、影響力，還要比誰更會投資賺錢！論台灣YouTuber界的紅人，館長陳之漢可說是榜上有名，不但時常在《DailyView網路溫度計》YouTuber聲量排行榜上名列前茅，經營網路副業更是有聲有色，吸引不少粉絲支持，討論度也十分驚人。

你微笑了嗎？ 人瑞特別獎微笑臉譜作品帶來溫暖

中華民國微笑協會總會鼓勵社會大眾以「微笑」面對困難、迎向希望，舉辦微笑臉譜全國繪畫比賽，高雄市102歲人瑞尹江若云的作品...

影／桃園機場公司慶祝10歲生日 規畫10年發展願景

桃園機場公司1日成立10周年，在第2航廈出境大廳舉行慶生會，回顧過去10年桃園機場的蛻變與成長，也規畫出未來10年第3航...

秋冬限定美景！ 阿里山頂石棹晨曦琉璃光雲瀑夢幻仙境

秋高氣爽天氣，天氣冷熱多變，海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹琉璃光、雲瀑，是秋冬限定美景，嘉義知名攝影家余信賢...

熱門新聞

最新發展！基隆婦人移隔離病房 等待新冠肺炎採檢結果

打流感疫苗昏睡心臟不適 嘉義舞團女團長：命快去一半

不是藍色的「藍月」 10月二次月圓今年最小滿月

基隆婦接種後GBS味覺喪失 黃立民：不能排除新冠肺炎

殺破狼周運勢／雙子工作能力受突顯 天秤倒霉事結束了

未來一周後期天氣變數大 取決閃電颱風怎麼走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。