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張震慶記錄多年偏鄉醫療服務心得 獲台灣醫療報導獎
長期投入偏鄉醫療的台北榮民總醫院新竹分院家醫科主任醫師張震慶，從醫30餘年，走遍新竹偏遠的鄉鎮與部落，他記錄多年偏鄉服務歷程以及拜訪已故知名醫師謝春梅的感悟，以文章「一塵不染的診間」獲得今年台灣醫療報導獎徵文類優選肯定，將在11月7日醫師節慶祝大會接受頒獎。
張震慶除了在醫院服務外，長期深入偏鄉部落醫療，下班後還到五峰鄉等地區開辦黃昏義診，致力於社區醫療服務、下鄉巡診及居家訪視服務等，努力為醫療奉獻心力，也曾獲得大龍峒保生宮第1屆醫療奉獻獎肯定。
張震慶說，他與太太謝素貞曾拜訪已故醫師謝春梅，對於謝醫師古樸的候診室與診間一塵不染印象特別深刻，詢問後才知道謝醫師親力親為打掃、從不懈怠，一直到高齡9旬仍在看診，且聽聞謝醫師在疫情險峻之際，仍堅持出診，深受老醫師「一生懸命」的精神感動，他以「一塵不染的診間」為主題，記錄他與太太前往竹東山區義診過程，以及拜訪謝春梅的點滴，並寫下山區癌末病患緊急送醫的過程，及新冠肺炎對民眾生活的影響。
而他初次投稿便獲得優選，同事也紛紛笑稱「他是被臨床醫療與社區服務耽誤的作家」。張震慶則表示，他日後會更加勤於筆耕，為發掘醫療服務的感人故事而努力，期望繼續發揮筆端的魔力來撫慰心靈，也讓更多人看見偏鄉醫療的需要。
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