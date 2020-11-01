快訊

陳姓女大生險遭擄走案未受理 台南歸仁警分局長被拔官

馬籍被害女大生雙親今晚入境 指揮中心：將採檢兩次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園機場公司慶祝10歲生日 規畫10年發展願景

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場公司1日在桃園機場第2航廈出境大廳舉行成立10周年慶祝大會，桃園機場公司董事長林國顯（右起）與歷任董事長王明德、祈文中、曾大仁、尹承蓬等人一起出席。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司1日在桃園機場第2航廈出境大廳舉行成立10周年慶祝大會，桃園機場公司董事長林國顯（右起）與歷任董事長王明德、祈文中、曾大仁、尹承蓬等人一起出席。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場公司1日成立10周年，在第2航廈出境大廳舉行慶生會，回顧過去10年桃園機場的蛻變與成長，也規畫出未來10年第3航廈、第3跑道建設願景，持續打造國門新意象。

桃機10歲生日慶生會由交通部常務次長祁文中、桃園市長鄭文燦、立法委員黃世杰、呂玉玲、湯蕙禎與張育美等各界來賓出席，前董事長尹承蓬、曾大仁與王明德也特地回娘家。

慶生會開場由5位與機場公司同齡的10歲小朋友，以充滿活力與童趣的熱舞揭開序幕，並首播「桃機真心話」影片，從旅客觀感對比機場今昔，勾勒出桃園機場的成長與蛻變。

祁文中次長致詞時表示，過去10年是桃園機場變化與挑戰最多的時刻，機場公司積極導入企業經營思維，積極強化軟、硬體建設，客運量從2010年的2674萬人次，到2019年已突破4868萬人次，成長1點82倍，航班成長1點7倍，均創歷史新高。

交通部肯定歷任董事長、總經理以及同仁的付出，今年新冠肺炎疫情對桃園機場營運帶來嚴重衝擊，機場公司積極投入國門防疫，並加速設施整建，相信在疫情結束後，桃園機場會以更優質的服務迎接，讓大家感受到機場公司「十年有成 時刻為您」國際級的貼心服務。

桃園市長鄭文燦指出，桃園機場公司這10年寫下光榮自豪的一頁，團隊展現了優秀的效率，即便今年遭逢疫情衝擊，也仍然保持熱情，堅守崗位。桃園市政府將持續與機場公司合作，讓機場不再只是旅程的起點和終點，而是一個國家的亮點，成為全球旅客對台灣的第一印象，迎接下一個黃金10年！

桃園機場公司董事長林國顯表示，一路看著機場公司從公務機關蛻變為服務導向的企業，感謝國人、全球旅客與機場園區200多家公民營單位、3萬多名工作夥伴的鼓勵與支持。

林國顯指出，根據國際航空運輸協會（IATA）及國際機場協會（ACI）預測，航空客運可能在2024年恢復到2019年的水準，並逐步趕上原來的成長曲線，預判未來復甦反彈的力道將十分明顯。面對未來的營運需求，機場公司已積極推動第3航廈、第3跑道與貨運園區等基礎設施整建。期許桃園機場不僅是一家公司，更是一個品牌、一個足以代表台灣活力、經濟實力、多元文化的象徵。機場公司也會秉持「用心 連接世界」的精神，在交通部的指導下，未來10年「轉大人」，繼續張開雙手敞開大門，為大家服務！

機場公司也在慶生會中發表專屬「國門香」，總經理但昭璧指出，以台灣森林、廟宇與茶文化為基礎，用木質和跟茶元素完整勾勒出氣味輪廓，運用台灣檜木、針葉森林、雪松交織出遠離塵囂的山林氣息，溫暖的線香，讓人彷彿踏入細煙裊裊的寧靜廟宇。隨之而來的茶香，象徵台灣隨處可見的飲茶文化，整體清新淡雅卻又充滿層次的獨特香氣，營造寧靜沉穩、閒適自得的機場氛圍。

桃園機場公司表示，面對疫情所帶來的衝擊，以及未來營運所面臨的各項挑戰，機場公司將持續強化基礎建設及人員教育訓練，讓蹲低後的桃園機場能跳得更高，同時如期、如質推動第3航廈及第3跑道，為旅客打造更美好的機場體驗。

桃園機場公司1日在桃園機場第2航廈出境大廳舉行成立10周年慶祝大會，交通部次長祈文中（中）、桃園市長鄭文燦（右三）、桃園機場公司董事長林國顯（左三）等各界來賓出席。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司1日在桃園機場第2航廈出境大廳舉行成立10周年慶祝大會，交通部次長祈文中（中）、桃園市長鄭文燦（右三）、桃園機場公司董事長林國顯（左三）等各界來賓出席。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司1日在桃園機場第2航廈出境大廳舉行成立10周年慶祝大會，邀請5位與機場公司同齡的10歲小朋友表演街舞。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司1日在桃園機場第2航廈出境大廳舉行成立10周年慶祝大會，邀請5位與機場公司同齡的10歲小朋友表演街舞。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司1日在桃園機場第2航廈出境大廳舉行成立10周年慶祝大會，會後來賓與桃園機場公司員工合影。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司1日在桃園機場第2航廈出境大廳舉行成立10周年慶祝大會，會後來賓與桃園機場公司員工合影。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 鄭文燦

延伸閱讀

桃機舉辦首場戶外音樂會 慶祝機場公司十歲生日

交通部祭類出國2.0 桃機起飛可挑任1機場降落

星宇航空VS. 保時捷 桃園機場同框

星宇航空VS.保時捷 桃園機場帥氣同框

相關新聞

「風王」天鵝急速增強破紀錄 氣象局曝2大因素

天鵝颱風在2天內增為強颱創史上最快紀錄，更登上今年「風王」寶座，中央氣象局表示，天鵝位於菲律賓東方海洋，今年海溫特別高，加...

國際觀光復甦至疫情前水準 推估至少要2.5年

新冠肺炎疫情重挫觀光市場，交通部觀光局根據世界旅遊組織（UNWTO）資訊預測，國際觀光至少要2.5年至4年間才能恢復到2...

影／不懼染疫獨自赴陸接血友病童 護理師：沒跟家人說

新北市今舉辦第9屆醫療公益獎及第8屆護理傑出獎聯合頒獎典禮，由市長侯友宜為25名醫師及醫事人員、45位護理人員表揚。其中...

最美水電工！甜點師維修找嘸工 乾脆考照自己修

水電工難請，乾脆自己來！在彰化鹿港經營甜點店的鄭學儀曾遠赴法國巴黎藍帶廚藝學院進修，店家經營有聲有色，但工作器材設備遇故...

未來一周後期天氣變數大 取決閃電颱風怎麼走

今天持續秋高氣爽好天氣，天氣風險分析師柯聿寧表示，台灣維持偏東風的環境，雖然北海岸到東北角一帶水氣比較多，有些降雨的狀況...

安心遊2.0上路 逾600家旅宿加入成最大旅宿優惠網站

搶救住宿率，旅宿業自推「安心遊2.0」，提供1000萬張500元「住宿進擊券」給旅客，盼維持國旅熱度，今上路第一天，申請...

伸港烏魚豐收 烏魚殼比去年便宜行家搶購

最近進入烏魚產季，彰化伸港鄉曾家村養殖業者昨天抓魚取卵，是彰化縣最早收成的養殖烏魚，平均每尾烏魚超過3台斤，肥美又超值，...

張震慶記錄多年偏鄉醫療服務心得 獲台灣醫療報導獎

長期投入偏鄉醫療的台北榮民總醫院新竹分院家醫科主任醫師張震慶，從醫30餘年，走遍新竹偏遠的鄉鎮與部落，他記錄多年偏鄉服務...

最強聯名王館長！不只鬼滅符咒背心 網熱議「漢漢百貨」現貨排行

網紅圈不僅要比點閱率、影響力，還要比誰更會投資賺錢！論台灣YouTuber界的紅人，館長陳之漢可說是榜上有名，不但時常在《DailyView網路溫度計》YouTuber聲量排行榜上名列前茅，經營網路副業更是有聲有色，吸引不少粉絲支持，討論度也十分驚人。

你微笑了嗎？ 人瑞特別獎微笑臉譜作品帶來溫暖

中華民國微笑協會總會鼓勵社會大眾以「微笑」面對困難、迎向希望，舉辦微笑臉譜全國繪畫比賽，高雄市102歲人瑞尹江若云的作品...

影／桃園機場公司慶祝10歲生日 規畫10年發展願景

桃園機場公司1日成立10周年，在第2航廈出境大廳舉行慶生會，回顧過去10年桃園機場的蛻變與成長，也規畫出未來10年第3航...

秋冬限定美景！ 阿里山頂石棹晨曦琉璃光雲瀑夢幻仙境

秋高氣爽天氣，天氣冷熱多變，海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹琉璃光、雲瀑，是秋冬限定美景，嘉義知名攝影家余信賢...

熱門新聞

最新發展！基隆婦人移隔離病房 等待新冠肺炎採檢結果

打流感疫苗昏睡心臟不適 嘉義舞團女團長：命快去一半

不是藍色的「藍月」 10月二次月圓今年最小滿月

基隆婦接種後GBS味覺喪失 黃立民：不能排除新冠肺炎

殺破狼周運勢／雙子工作能力受突顯 天秤倒霉事結束了

未來一周後期天氣變數大 取決閃電颱風怎麼走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。