影／桃園機場公司慶祝10歲生日 規畫10年發展願景

桃園機場公司1日成立10周年，在第2航廈出境大廳舉行慶生會，回顧過去10年桃園機場的蛻變與成長，也規畫出未來10年第3航廈、第3跑道建設願景，持續打造國門新意象。

桃機10歲生日慶生會由交通部常務次長祁文中、桃園市長鄭文燦、立法委員黃世杰、呂玉玲、湯蕙禎與張育美等各界來賓出席，前董事長尹承蓬、曾大仁與王明德也特地回娘家。

慶生會開場由5位與機場公司同齡的10歲小朋友，以充滿活力與童趣的熱舞揭開序幕，並首播「桃機真心話」影片，從旅客觀感對比機場今昔，勾勒出桃園機場的成長與蛻變。

祁文中次長致詞時表示，過去10年是桃園機場變化與挑戰最多的時刻，機場公司積極導入企業經營思維，積極強化軟、硬體建設，客運量從2010年的2674萬人次，到2019年已突破4868萬人次，成長1點82倍，航班成長1點7倍，均創歷史新高。

交通部肯定歷任董事長、總經理以及同仁的付出，今年新冠肺炎疫情對桃園機場營運帶來嚴重衝擊，機場公司積極投入國門防疫，並加速設施整建，相信在疫情結束後，桃園機場會以更優質的服務迎接，讓大家感受到機場公司「十年有成 時刻為您」國際級的貼心服務。

桃園市長鄭文燦指出，桃園機場公司這10年寫下光榮自豪的一頁，團隊展現了優秀的效率，即便今年遭逢疫情衝擊，也仍然保持熱情，堅守崗位。桃園市政府將持續與機場公司合作，讓機場不再只是旅程的起點和終點，而是一個國家的亮點，成為全球旅客對台灣的第一印象，迎接下一個黃金10年！

桃園機場公司董事長林國顯表示，一路看著機場公司從公務機關蛻變為服務導向的企業，感謝國人、全球旅客與機場園區200多家公民營單位、3萬多名工作夥伴的鼓勵與支持。

林國顯指出，根據國際航空運輸協會（IATA）及國際機場協會（ACI）預測，航空客運可能在2024年恢復到2019年的水準，並逐步趕上原來的成長曲線，預判未來復甦反彈的力道將十分明顯。面對未來的營運需求，機場公司已積極推動第3航廈、第3跑道與貨運園區等基礎設施整建。期許桃園機場不僅是一家公司，更是一個品牌、一個足以代表台灣活力、經濟實力、多元文化的象徵。機場公司也會秉持「用心 連接世界」的精神，在交通部的指導下，未來10年「轉大人」，繼續張開雙手敞開大門，為大家服務！

機場公司也在慶生會中發表專屬「國門香」，總經理但昭璧指出，以台灣森林、廟宇與茶文化為基礎，用木質和跟茶元素完整勾勒出氣味輪廓，運用台灣檜木、針葉森林、雪松交織出遠離塵囂的山林氣息，溫暖的線香，讓人彷彿踏入細煙裊裊的寧靜廟宇。隨之而來的茶香，象徵台灣隨處可見的飲茶文化，整體清新淡雅卻又充滿層次的獨特香氣，營造寧靜沉穩、閒適自得的機場氛圍。

桃園機場公司表示，面對疫情所帶來的衝擊，以及未來營運所面臨的各項挑戰，機場公司將持續強化基礎建設及人員教育訓練，讓蹲低後的桃園機場能跳得更高，同時如期、如質推動第3航廈及第3跑道，為旅客打造更美好的機場體驗。