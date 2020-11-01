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影／不懼染疫獨自赴陸接血友病童 護理師：沒跟家人說

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市今舉辦第9屆醫療公益獎及第8屆護理傑出獎聯合頒獎典禮，在疫情高峰期間，單槍匹馬到大陸接我國血友病童回台就醫的護理師張莞爾也獲「醫事服務貢獻獎」。記者吳亮賢／攝影
新北市今舉辦第9屆醫療公益獎及第8屆護理傑出獎聯合頒獎典禮，在疫情高峰期間，單槍匹馬到大陸接我國血友病童回台就醫的護理師張莞爾也獲「醫事服務貢獻獎」。記者吳亮賢／攝影

新北市今舉辦第9屆醫療公益獎及第8屆護理傑出獎聯合頒獎典禮，由市長侯友宜為25名醫師及醫事人員、45位護理人員表揚。其中在疫情高峰期間，單槍匹馬到大陸接我國血友病童回台就醫的護理師張莞爾也獲「醫事服務貢獻獎」。她透露，為了避免家人擔心，也怕孩子在學校遭受異樣眼光，都不敢說去哪裡；對於當時各界的囑目眼光及政治氛圍，她則表示，「單純以身為母親的心情，想盡快把孩子接回來。」

新冠肺炎疫情高峰期間，滯留湖北的台籍血友病童「小宇」因藥物用罄，透過各界管道幫忙，才獲千里送藥救命，後續返台問題，又因兩岸政治因素，受到高度關注。

當時負責接回小宇的護理師，就是在部立台北醫院擔任呼吸治療師的張莞爾，她不但有護理師及呼吸治療師雙證照，還擁有助產士資格，曾在SARS期間面對高死亡率病毒威脅，照顧確診病患，更參與過八仙塵暴患者的呼吸照護，經驗相當豐富。

張莞爾表示，當在詢問有無醫療人員願意前往大陸接機時，沒想太多就自願前往，外界的矚目眼光及政治壓力，都不在考量當中，「單純以身為母親的心情，想盡快把孩子接回來」。

她也透露，出發隔天剛好是孩子的開學日，母親因此北上照顧孩子，由於抗煞期間，不少醫護人員的小孩在學校被歧視，加上避免家人擔心，出發前都沒告訴家人要去哪，深夜回到家後，也僅說「加班比較晚回來」，直到中央疫情指揮中心召開記者會前，才跟家人說明狀況。

對於順利完成任務後，各界的高度讚譽，今又獲得「醫事服務貢獻獎」，張莞爾謙虛的說，只是實踐醫護人員的使命，身為阿美族的她，未來退休後，也希望能到偏鄉及原住民部落服務，照顧更多族人及病友。

新北市長侯友宜頒發「醫事服務貢獻獎」給護理師張莞爾。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜頒發「醫事服務貢獻獎」給護理師張莞爾。記者吳亮賢／攝影
新北市今舉辦第9屆醫療公益獎及第8屆護理傑出獎聯合頒獎典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市今舉辦第9屆醫療公益獎及第8屆護理傑出獎聯合頒獎典禮。記者吳亮賢／攝影

疫情 護理師 醫護人員 新冠肺炎

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