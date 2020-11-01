秋冬限定美景！ 阿里山頂石棹晨曦琉璃光雲瀑夢幻仙境

秋高氣爽天氣，天氣冷熱多變，海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹琉璃光、雲瀑，是秋冬限定美景，嘉義知名攝影家余信賢天未亮，開車上頂石棹，用相機縮時攝影及空拍機，拍攝璀燦夢幻琉璃光、雲瀑，驚嘆自然奇幻美景。

余信賢參加美國國際攝影師聯盟（AIPU）舉辦的2019紐約國際攝影藝術展，以空拍故宮南院、嘉義火車站等黑白攝影系列作品God'sVision獲得銀獎。

每年此時，頂石棹吸引各地攝影愛好者上山拍攝，選好位置，擺放腳架耐心等候，茶園下方房子會有透光上來，加上雲霧，利用相機慢速快門拍照，民宅燈光、路燈與車燈燈光，透過雲霧折射後，產生琉璃一般透光色澤，有如人間仙境，讓人著迷。

拍琉璃光通常在晨、昏時機，余信賢在天剛亮，拍下夢幻如同仙境的琉璃光，縣府以秋冬限定夢幻美景，琉璃光「歐洛拉」女神級秘境，吸引遊客賞景住宿。文觀局說，賞景地點除頂石棹，還有隙頂二延平步道，太平雲梯，二尖山。