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秋冬限定美景！ 阿里山頂石棹晨曦琉璃光雲瀑夢幻仙境

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義知名攝影家余信賢天未亮，開車上頂石棹，用相機縮時攝影及空拍機，拍攝璀燦夢幻琉璃光，驚嘆自然奇幻美景。圖／余信賢提供
嘉義知名攝影家余信賢天未亮，開車上頂石棹，用相機縮時攝影及空拍機，拍攝璀燦夢幻琉璃光，驚嘆自然奇幻美景。圖／余信賢提供

秋高氣爽天氣，天氣冷熱多變，海拔千餘公尺的嘉義阿里山公路竹崎鄉頂石棹琉璃光、雲瀑，是秋冬限定美景，嘉義知名攝影家余信賢天未亮，開車上頂石棹，用相機縮時攝影及空拍機，拍攝璀燦夢幻琉璃光、雲瀑，驚嘆自然奇幻美景。

余信賢參加美國國際攝影師聯盟（AIPU）舉辦的2019紐約國際攝影藝術展，以空拍故宮南院、嘉義火車站等黑白攝影系列作品God'sVision獲得銀獎。

每年此時，頂石棹吸引各地攝影愛好者上山拍攝，選好位置，擺放腳架耐心等候，茶園下方房子會有透光上來，加上雲霧，利用相機慢速快門拍照，民宅燈光、路燈與車燈燈光，透過雲霧折射後，產生琉璃一般透光色澤，有如人間仙境，讓人著迷。

拍琉璃光通常在晨、昏時機，余信賢在天剛亮，拍下夢幻如同仙境的琉璃光，縣府以秋冬限定夢幻美景，琉璃光「歐洛拉」女神級秘境，吸引遊客賞景住宿。文觀局說，賞景地點除頂石棹，還有隙頂二延平步道，太平雲梯，二尖山。

余信賢也捕捉風起雲湧的雲瀑美景，飄散山巒、茶園間，翻騰起伏，雲瀑有如大浪，捲起千堆雪，排山倒海從山頭湧過來，雲霧光影千變萬化，有如置身仙境，讓人陶醉。嘉義氣象站說，東北季風夾帶水氣，氣候變化大，雲瀑大多發生在鋒面前緣，山區氣流不穩定，當山頂與山谷對流旺盛，雲霧從上往下竄流，就會形成雲瀑，雲瀑也稱瀑布雲，從高處往低處傾瀉，或在峽谷間流動，受風力帶動，呈現「飛流直下」的氣勢。

嘉義知名攝影家余信賢天未亮，開車上頂石棹，用相機縮時攝影及空拍機，拍攝雲瀑，驚嘆自然奇幻美景。圖／余信賢提供
嘉義知名攝影家余信賢天未亮，開車上頂石棹，用相機縮時攝影及空拍機，拍攝雲瀑，驚嘆自然奇幻美景。圖／余信賢提供

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