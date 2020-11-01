國際觀光復甦至疫情前水準 推估至少要2.5年

新冠肺炎疫情重挫觀光市場，交通部觀光局根據世界旅遊組織（UNWTO）資訊預測，國際觀光至少要2.5年至4年間才能恢復到2019年水準；目前推估2021年第四季邊境解封，將首先瞄準日本、南韓、越南、港澳、紐西蘭等五大市場推動優惠。

來台旅客2015年起連五年破千萬，去年達到1186萬人次創新高，但今年受疫情影響，1月至8月來台旅客僅剩129萬2170人次，跟去年同期相比衰退83.84%。

觀光局根據UNWTO最新旅遊趨勢資訊、旅遊條件、經濟預測、歷史危機等數據，國際觀光將在2.5年至4年間恢復到2019年水準，其中也包括很多影響因素，如旅客信心回升程度取決於旅客對安全的知覺程度及疫情演變，以及逐步取消旅遊限制令、經濟情況等。

觀光局指出，日本、南韓、越南、港澳、紐西蘭由於國際疫情起伏不定，加上指揮中心提及旅遊泡泡尚不可行，目前以經濟、外交泡泡為現階段研議重點，旅遊泡泡將暫緩。

觀光局說，指揮中心將衡酌各國疫情狀況，逐步鬆綁邊境管制、提出相對應的國際旅客入境檢疫管制標準，並透過外交部評估當地疫情、雙方簡易規範協商推動，再逐步推廣宣傳與雙邊合作。

針對疫情過後的國際觀光行銷，觀光局說，將根據指揮中心解封時程，對低風險、中低風險國家或區域做先期市場布局，目前暫估2021年第四季邊境解封，主要優先五大市場為日本、南韓、越南、港澳、紐西蘭，規畫推出機票、交通運具優惠，以及推動包機、獎勵旅遊方案措施。