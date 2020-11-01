快訊

現代版「宋江」告別式 黑衣部隊陣仗更勝天道盟「蕭濟公」

主計總處人口普查鬧當機、洩個資？政院：正緊急處理中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安心旅遊估耗逾80億元 自由行最愛花蓮、團遊青睞澎湖

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
「安心旅遊國旅補助」昨天截止。本報資料照片
「安心旅遊國旅補助」昨天截止。本報資料照片

因應新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局7月1日起推出安心旅遊國旅補助，昨天為使用最後一天，原規畫總經費39億元，結果提早用完追加經費。根據觀光局最新統計，截至10月26日為止，推估使用經費已超過80億元，自由行申請最熱烈縣市為花蓮縣，團體旅遊最熱烈則是澎湖縣。

觀光局表示，安心旅遊執行至10月底可帶動1725萬人次出遊，推升國民旅遊內需「食、宿、遊、購、行」，直接間接觀光效益達635億元，乘數效果可達7倍。安心旅遊包括團體旅遊、自由行住宿、觀光遊樂業入園、台灣觀巴優惠、補助地方辦理觀光活動等五大項目。

根據觀光局統計，團體旅遊優惠部分，共有將近4萬3000團旅遊補助申請，參團人數約130萬人，估計補貼超過23億元。其中團體旅遊前往旅遊前五名縣市依序為澎湖縣、花蓮縣、南投縣、金門縣、台東縣。旅行業則有近2500家參與，較以往秋冬、春遊等國旅補助方案增加近1000家。

自由行住宿優惠部分，各縣市旅客申請自由行住宿已補助約477萬間房，約1194萬住宿人次，估計補助約47億元。其中使用補助情形最熱烈的前五名縣市依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、高雄市。

參與自由行旅客優惠旅宿業逾9500家，占全部合法旅宿業者約74%，較以往秋冬、春遊國旅補助方案增加逾2600家，為歷次補助最高。

觀光遊樂業開放19歲以下國民免費入園，使用人次約185萬人，暑假活動期間全台觀光遊樂業遊客入園人次總計約392.5萬人次，與去年同期入園211.5萬人次成長85.56%，營業額較去年同期增加54%，均創歷年同期新高。

另外，台灣觀巴遊程優惠為兩人同行一人免費，優惠活動使用人次約7000人次。觀光局也補助地方政府辦理在地特色觀光活動，共計補助22縣市政府、2.17億元。

國旅補助 安心旅遊

延伸閱讀

愛琴海強震 花蓮消防特搜隊待命可隨時支援搶救

SBL／台啤花蓮幫勢力壯大 黃鎮：花蓮球員比較天真

雄獅看好國旅一片暢旺 買千台單車推自行車旅遊

澎湖首處地下軍事坑道開放 龍門閉鎖陣地新亮點

相關新聞

「風王」天鵝急速增強破紀錄 氣象局曝2大因素

天鵝颱風在2天內增為強颱創史上最快紀錄，更登上今年「風王」寶座，中央氣象局表示，天鵝位於菲律賓東方海洋，今年海溫特別高，加...

國際觀光復甦至疫情前水準 推估至少要2.5年

新冠肺炎疫情重挫觀光市場，交通部觀光局根據世界旅遊組織（UNWTO）資訊預測，國際觀光至少要2.5年至4年間才能恢復到2...

影／不懼染疫獨自赴陸接血友病童 護理師：沒跟家人說

新北市今舉辦第9屆醫療公益獎及第8屆護理傑出獎聯合頒獎典禮，由市長侯友宜為25名醫師及醫事人員、45位護理人員表揚。其中...

最美水電工！甜點師維修找嘸工 乾脆考照自己修

水電工難請，乾脆自己來！在彰化鹿港經營甜點店的鄭學儀曾遠赴法國巴黎藍帶廚藝學院進修，店家經營有聲有色，但工作器材設備遇故...

未來一周後期天氣變數大 取決閃電颱風怎麼走

今天持續秋高氣爽好天氣，天氣風險分析師柯聿寧表示，台灣維持偏東風的環境，雖然北海岸到東北角一帶水氣比較多，有些降雨的狀況...

安心遊2.0上路 逾600家旅宿加入成最大旅宿優惠網站

搶救住宿率，旅宿業自推「安心遊2.0」，提供1000萬張500元「住宿進擊券」給旅客，盼維持國旅熱度，今上路第一天，申請...

秋冬限定美景！ 阿里山頂石棹晨曦琉璃光雲瀑夢幻仙境

秋高氣爽天氣，天氣冷熱多變，海拔千餘公尺的嘉義縣阿里山公路竹崎鄉頂石棹琉璃光、雲瀑，是秋冬限定美景，嘉義知名攝影家余信賢...

安心旅遊估耗逾80億元 自由行最愛花蓮、團遊青睞澎湖

因應新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局7月1日起推出安心旅遊國旅補助，昨天為使用最後一天，原規畫總經費39億元，結果提早用完...

加油且慢 中油：2日起汽、柴油調降0.5及0.4元

台灣中油公司宣布，自明（2）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.5及0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升...

青花菜就是綠花椰菜？ 農委會教4挑選技巧3保存方法

許多人誤會青花菜就是綠花椰菜，其實是錯誤的，青花菜是甘藍演化成花椰菜過程的中間產物。農委會在臉書傳授挑選青花菜技巧，包括...

秋季限定美景！草嶺古道芒花季將登場 接駁車超方便

入秋，是芒花綻放最美麗的時刻，似銀白雪隨風飄散，陽光照耀下的金黃光芒美不勝收，今年的草嶺古道芒花季將在下周登場，持續到1...

6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 原來是應力性尿失禁

一名6旬婦女經五胎生產，三胎自然產，隨年紀增長，發現只要一咳嗽或打噴嚏就會不自主的漏尿在內褲上，為了不讓別人聞到身上的尿...

熱門新聞

最新發展！基隆婦人移隔離病房 等待新冠肺炎採檢結果

不是藍色的「藍月」 10月二次月圓今年最小滿月

基隆婦接種後GBS味覺喪失 黃立民：不能排除新冠肺炎

殺破狼周運勢／雙子工作能力受突顯 天秤倒霉事結束了

打流感疫苗昏睡心臟不適 嘉義舞團女團長：命快去一半

疑又見GBS！ 基隆婦接種賽諾菲後四肢麻痺 疾管署回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。