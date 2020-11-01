安心旅遊估耗逾80億元 自由行最愛花蓮、團遊青睞澎湖

因應新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局7月1日起推出安心旅遊國旅補助，昨天為使用最後一天，原規畫總經費39億元，結果提早用完追加經費。根據觀光局最新統計，截至10月26日為止，推估使用經費已超過80億元，自由行申請最熱烈縣市為花蓮縣，團體旅遊最熱烈則是澎湖縣。

觀光局表示，安心旅遊執行至10月底可帶動1725萬人次出遊，推升國民旅遊內需「食、宿、遊、購、行」，直接間接觀光效益達635億元，乘數效果可達7倍。安心旅遊包括團體旅遊、自由行住宿、觀光遊樂業入園、台灣觀巴優惠、補助地方辦理觀光活動等五大項目。

根據觀光局統計，團體旅遊優惠部分，共有將近4萬3000團旅遊補助申請，參團人數約130萬人，估計補貼超過23億元。其中團體旅遊前往旅遊前五名縣市依序為澎湖縣、花蓮縣、南投縣、金門縣、台東縣。旅行業則有近2500家參與，較以往秋冬、春遊等國旅補助方案增加近1000家。

自由行住宿優惠部分，各縣市旅客申請自由行住宿已補助約477萬間房，約1194萬住宿人次，估計補助約47億元。其中使用補助情形最熱烈的前五名縣市依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、高雄市。

參與自由行旅客優惠旅宿業逾9500家，占全部合法旅宿業者約74%，較以往秋冬、春遊國旅補助方案增加逾2600家，為歷次補助最高。

觀光遊樂業開放19歲以下國民免費入園，使用人次約185萬人，暑假活動期間全台觀光遊樂業遊客入園人次總計約392.5萬人次，與去年同期入園211.5萬人次成長85.56%，營業額較去年同期增加54%，均創歷年同期新高。

另外，台灣觀巴遊程優惠為兩人同行一人免費，優惠活動使用人次約7000人次。觀光局也補助地方政府辦理在地特色觀光活動，共計補助22縣市政府、2.17億元。