最強聯名王館長！不只鬼滅符咒背心 網熱議「漢漢百貨」現貨排行

網友最關注館長的哪些商品？

網紅圈不僅要比點閱率、影響力，還要比誰更會投資賺錢！論台灣YouTuber界的紅人，館長陳之漢可說是榜上有名，不但時常在《DailyView網路溫度計》YouTuber聲量排行榜上名列前茅，經營網路副業更是有聲有色，吸引不少粉絲支持，討論度也十分驚人。

不論是跟元進莊聯名出的「台灣G霸」食品，還是自創品牌「惡名昭彰Notorious」與超人氣動畫鬼滅之刃聯名，掛有館長名號的商品從服飾到居家用品類型眾多，除了限量售完的手錶等商品，其中有哪些現貨是網友超關注的呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你！

image source:FB/ 飆捍





NO. 10冷凍調理包

館長自創品牌惡名昭彰Notorious有一系列食品調理包，不但外包裝印有Q版館長圖樣，強調合格包材可以隔水加熱或微波，也是「份量最多、肉最多」，比照餐廳菜色等級，並非市面上的便宜冷凍食品，館長也曾在直播中開箱試吃，即使被網友嫌貴，他也霸氣回應「29塊可以買得到這麼多肉嗎」、「成本低的肉渣我不做」，口味眾多從洋蔥醬燒豬肉、茄汁咖哩雞、紅燒獅子頭到綜合滷味通通有。

延伸閱讀：只有更慘沒有最慘！七年級十大崩潰衰事「教召延長只排第四」

image source: 惡名昭彰官網

NO. 9蜂膠

除了一般食品，館長也有販賣營養保健品蜂膠，與台灣蜂蜜品牌「蜂蜜工坊」合作推出巴西綠蜂膠滴劑，主打有增強免疫力作用的高含量類黃酮，為此館長也邀請健力女神王一驊Dee Dee拍攝質感廣告，讓網友驚呼「以為我點錯頻道了XD」，其中聲量高峰與產品爭議有關，4月時因為在YouTube下廣告宣稱有抗癌效果，被衛生局認定誇大被罰四萬元，對此館長則在臉書回應「謝謝各位媒體幫我廣告」。

延伸閱讀：菜色難吃、地點偏僻、變相催婚！參加婚宴最討厭10件事冠軍出爐

image source: 惡名昭彰官網

NO. 8雞胸肉

從開設成吉思汗健身房起家的館長陳之漢，不但長期宣導健身訓練、增肌減脂等觀念，也跟食品加工業者元進莊合作，推出增肌減脂好夥伴「雞胸肉」，同樣印有Q版大肌肌館長圖樣，口味更是從川辣、墨西哥香辣、蒜味、檸檬到原味通通有，主打幫雞胸肉按摩維持鮮嫩口感，吸引許多跟隨館長健身的粉絲購買，時常被網友們開箱比較，有網友認為雖然價格較貴，但也有人認為每份約有41公克的蛋白質，相較市面他牌含量較多。

延伸閱讀：值得深愛的八三夭！20大動人歌曲捍衛不被世界改變的自己

image source: 台灣G霸

NO. 7衛生紙

在新冠肺炎疫情期間，有民眾開始恐慌搶購口罩、衛生紙等物資，沒過多久館長就宣布要賣三層抽取式衛生紙，不但印有卡通版館長跟香蕉圖，館長也強調他的衛生紙「比好市多便宜」。

製作工廠是通過ISO9001／14001的驗證大廠，使用可以分散馬桶的原生紙漿，不染色、不含螢光劑，館長連衛生紙民生用品都跨足的西樵，當時引起不少轟動，讓網友們紛紛驚呼根本是「館長超市」。

延伸閱讀：宜蘭、台南原來超級美！《我的婆婆怎麼那麼可愛》十大拍攝景點祕密大公開

image source: 惡名昭彰官網

NO.6 乾拌麵

不只藝人明星圈掀起賣乾拌麵的風潮，館長也加入這場「乾麵戰爭」，推出一系列True麵商品，有川味擔擔麵、南洋叻沙、紅燒牛肉、蔥油、椒鹽、蜂蜜麻辣共六種，館長不但親自在網路廣告演出麵攤老闆，提及與全台最大的關廟麵場合作，研發超過半年才推出，利潤一包僅賺三元，自認是CP值超高乾麵，他也霸氣直嗆「館長下麵給大家吃」，上架後引起搶購，甚至有黃牛以一包95價格轉賣引起許多關注。

延伸閱讀：《咖啡王子一號店》誰最紅 青澀孔劉「不讓你回家」片段瘋傳

image source: 惡名昭彰官網

NO. 5乳清蛋白

除了健身飲食必備的低脂雞胸肉，計畫重訓增肌的人，幾乎都會喝的高蛋白飲，也是館長旗下的知名商品，不論是濃縮、分離或是能量乳清蛋白，都使用台灣四方鮮乳研發，其中最多人討論的是濃縮蛋白，每份（35克／匙）含有24.9克蛋白質，總支鏈胺基酸 （BCAA）也有5.9克，無添加糖且每份熱量只有141大卡，不少網友大推抹茶口味表示「抹茶好喝」、「喝過阿館回不去了啊」，也有人認為口感過於濃稠，比較難攪開是美中不足。

延伸閱讀：最美最狂小7大集合！全台20款「神奇地標門市」還不快衝一波

image source: 惡名昭彰官網

NO. 4冷凍海鮮

館長約7月份開始在直播中推銷冷凍海鮮商品，沒過多久8月份就遭到槍擊事件，當時引起大批網友關注，更創下他近一年聲量高峰，其中背後原因遭人爆料是搶分「直播海鮮市場」，引起傳有黑道把持的海鮮網購業者不滿導致，相關產品也受到關注，館長賣的鮭魚、比目魚、生蠔、白蝦、香魚曾被包裝成中秋烤肉禮盒，他也多次在直播上撥蝦現吃，讓粉絲對他的海鮮商品印象深刻，網路討論也十分熱烈。

延伸閱讀：天啊時代的眼淚！昔日台灣前百大部落格你逛過嗎 揭露12年後「依然很紅」Top10

image source: 惡名昭彰官網

NO. 3免沖洗潔手

新冠疫情期間民眾瘋搶酒精、口罩以及各類消毒用品，館長當時也推出乾洗手系列產品，包含潔手噴劑跟凝露，造成網路熱議，其中聲量高點是因為刊登廣告，宣稱能夠有效對抗病毒引起爭議，遭到民眾向台北市衛生局舉發，4月初依照《藥事法》第69條，開罰館長60萬元，當時館長無奈表示，自己的商品固定有一群人在檢舉，很多乾洗手廣告也有類似文案，引起正反兩方網友筆戰，同時也替該產品創下許多討論度。

延伸閱讀：金曲新人獎得主最後都怎樣了？20大最佳新人紅透半邊天是他

image source: 惡名昭彰官網

NO. 2水餃

疫情促使宅經濟發酵，各類冷凍食品也跟著熱賣，館長2月份推出各種口味的冷凍「漢漢水餃」，即使預告影片被粉絲批評「後製團隊真的很弱」、「好像有線電視的插播廣告」，但開賣後銷量完全不受影響，館長更表示「超乎自己預期」，連續兩週開賣都數分鐘賣光，後來也在全聯上架，引起臉書全聯好物社團網友討論，開箱的網友認為雖然價格沒有比較便宜，但水餃大小跟飽滿度有差，不過也有留言認為是業配，揚言要抵制，雙方網友吵成一團。

延伸閱讀：琉璃蟻、象魚、魚虎是什麼？十大熱搜動物原來溫和的牠會咬斷人手

image source: 台灣G霸

NO. 1上衣

第一名就是館長推出的服飾系列，除了原先就有的各類男士上衣、襯衫、毛衣等，其中最有名的就是近期與鬼滅之刃的聯名服飾，不僅是該動漫有超高人氣，當時館長遇到的槍擊事件直播中，也被網友發現他身穿的就是「愈史郎血鬼術符咒背心」，在各大媒體報導下聲量暴衝，被網友稱之「用生命業配」、「原來是這樣才閃過子彈」，即使一件要價950元，先前限量開賣時仍然被秒殺，相關服飾還有褲子、襪子、帽子等，10月30日更在信義區開設快閃店話題十足。

延伸閱讀：「Irene爆耍大牌辱罵」黑粉迎面撲來！20大深陷人品差爭議的韓星

image source: 惡名昭彰官網

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月30日至2020年10月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『館長商品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



