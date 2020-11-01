幼兒急性腹瀉類流感疫情增　別因節水忘洗手

衛生福利部疾病管制署指出，近期0至6歲幼兒急性腹瀉與類流感就診人次明顯上升。目前是腸胃炎與類流感好發季節，民眾要注意手部衛生，且別因節水忽略。

疾管署監測資料顯示，10月18日至10月24日，0至6歲急性腹瀉就診共1178人次，較中秋連假前799人次上升47%；類流感就診共2477人次，也比中秋連假前1882人次上升32%，但類流感就診低於去年同期（2019年第43週3313人次）。

此外，疾管署疫情中心副主任郭宏偉日前在疾管署疫報時表示，依據實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，近期0至6歲呼吸道融合病毒（RSV）檢出陽性件數也呈明顯上升，第43週檢出數佔疾管署監測呼吸道病原體76%。

國內較常見的病毒性腸胃炎致病原為輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒，輪狀病毒及諾羅病毒主要流行季節為11月到隔年3月間，腺病毒則全年都可能發生。輪狀病毒、腺病毒好發於5歲以下幼童，其中輪狀病毒更是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因；諾羅病毒則是任何年齡層都可能受到感染。

呼吸道融合病毒為常見感冒病毒之一，全年皆可能發生，春天與秋天為好發季節，可經由飛沫或直接、間接接觸病人鼻咽黏液而感染，易造成嬰幼兒高致病率，也容易在人口密集機構造成群聚疫情；感染症狀包括流鼻水、食慾差、咳嗽、打噴嚏及發燒等。

疾管署副署長莊人祥表示，無論是腸胃炎或類流感等呼吸道疾病，都可透過落實正確勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣來預防，因此提醒民眾注意個人手部衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，皆應以肥皂正確洗手；出入人潮擁擠或空氣不流通的公共場所時，請佩戴口罩並保持社交距離；應落實生病在家休息。

近日全台多地水情吃緊，疾管署呼籲，民眾於水資源較為緊繃之際，仍應落實「當用則用，當省則省」的觀念，別因節水而忽略手部衛生，同時也要注意儲水方式避免病媒蚊孳生，降低傳染病感染與傳播風險。

疾管署建議，民眾在限水期間，可視下列3種狀況進行手部清潔。若轉開水龍頭還有水，依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟洗手，但勿將水量轉到最大，搓揉手部時先關掉水龍頭，勿塗抹過多肥皂或清潔劑。

若是沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源，可泡製3至5ppm含氯漂白水置於附有水龍頭的儲水桶，先打開儲水桶水龍頭用小水量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後再另以清水洗掉殘留的漂白水。

無法取得清水且手部無明顯髒污時，可使用酒精含量75%左右的酒精或乾洗手清潔雙手，並務必搓至完全乾燥為止；但由於酒精對腸病毒及諾羅病毒消毒效果有限，且無法取代正確洗手步驟，提醒民眾如未正確洗手，仍應避免用雙手接觸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。

疾管署提醒，民眾採取節水措施時，務必主動做好配套管理，貯存雨水或回收水再利用時，應將儲水容器加蓋，且每週澈底刷洗容器內壁一次，避免病媒蚊孳生，降低登革熱發生風險。