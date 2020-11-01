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最美水電工！甜點師維修找嘸工 乾脆考照自己修

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
甜點師鄭學儀外型亮眼，也用於學習新事物，考取室內配線丙級技術士證照。記者林敬家／攝影
甜點師鄭學儀外型亮眼，也用於學習新事物，考取室內配線丙級技術士證照。記者林敬家／攝影

水電工難請，乾脆自己來！在彰化鹿港經營甜點店的鄭學儀曾遠赴法國巴黎藍帶廚藝學院進修，店家經營有聲有色，但工作器材設備遇故障，常需要找水電供或廠商維修，為省麻煩乾脆自己動手做，甚至花半年時間到機電補習班上課，考取室內配線丙級技術士證照，舉凡水塔、家電、水管都能自己維修，因外型亮眼，被稱「最美水電工」。

鄭學儀說，店裡好幾次冷氣不夠涼，找人維修卻等上好幾周也排不進師傅時間，後來靠著電話遙控指導，發現是冷卻水塔沒補水，自己動手修好，又有一次洗抹布、圍裙的洗衣機壞了，找人來修沒想到只是將掉在滾筒縫隙的手套撿起來，就被收了2千元，促使她想搞懂水電基礎，兩年多前每天下完班後還到台中上課，全班30多人，只有2個女生。

鄭學儀過去考取多張證照都和餐飲相關，包括肉品加工、中式水調類、中式酥糕等，但放在甜點店裡唯一一張證照居然是「室內配線技術士證照」，她說，向來喜歡挑戰新事物，很樂於與大家分享，水電技術乍看與她工作無關，但當她上課練習使用噴燈得心應手，「我已考過上千個烤布雷，烤水管根本沒問題。」

工作生產的豆漿機時常故障，原本請廠商來修要3、4千元，鄭學儀後來直接向廠商拿材料更換只要250元，鄭學儀表示，學得水電技能能盡快排除問題，也能為店裡省錢，開源節流，家裡的水塔、監視器、水管都是她維修，曾爬上3層樓高的室外樓梯修水塔，為裝燈窩到夾層裡作業。

也因女水電工少，鄭學儀曾受邀到台中一家月子中心幫忙維修，單身的鄭學儀表示，大多數投入職場的女性水電工都是因為另一半也是做水電，有水電師傅因此追求她，希望她能成為得力助手，鄭學儀認為現在的水電工與大家刻板印象不一樣，補習班同學有的家裡開工程行，也是大學畢業，技術了得的水電師傅工作源源不絕，根本不受景氣影響。

甜點師鄭學儀為維修店裡水電設備，考取室內配線丙級技術士證照。記者林敬家／攝影
甜點師鄭學儀為維修店裡水電設備，考取室內配線丙級技術士證照。記者林敬家／攝影
甜點師鄭學儀爬上水塔工作。圖／鄭學儀提供
甜點師鄭學儀爬上水塔工作。圖／鄭學儀提供
甜點師鄭學儀為維修店裡水電設備，工具齊全。記者林敬家／攝影
甜點師鄭學儀為維修店裡水電設備，工具齊全。記者林敬家／攝影
甜點師鄭學儀在夾層裡工作。圖／鄭學儀提供
甜點師鄭學儀在夾層裡工作。圖／鄭學儀提供
鄭學儀在鹿港經營甜點店，店裡放的卻是室內配線丙級技術士證照。記者林敬家／攝影
鄭學儀在鹿港經營甜點店，店裡放的卻是室內配線丙級技術士證照。記者林敬家／攝影
甜點師鄭學儀學水電技術，希望快速解決問題。圖／鄭學儀提供
甜點師鄭學儀學水電技術，希望快速解決問題。圖／鄭學儀提供

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