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手術要麻醉很緊張？ 麻醉醫師：放鬆配合評估即可
動手術前民眾最害怕的就是麻醉，各醫院也常收到麻醉相關的問題，如「要打多久」、「我會是清醒的嗎」等。為此，衛生福利部桃園醫院麻醉科主任謝瀛洲回應，麻醉並不可怕，只要放鬆、減輕焦慮，配合醫師的評估即可。
謝瀛洲表示，民眾一聽到要手術難免都會覺得害怕，對麻醉更是陌生，若真的需要接受手術，第一件事情一定要減輕焦慮，放輕鬆接受麻醉評估，麻醉醫師會詳細詢問病史，並針對其身體狀況跟外科醫師討論後再提出最好的麻醉建議。
麻醉的方式有多種，該選擇全身麻醉或半身麻醉？謝瀛洲說，手術時間如超過3至4個小時以上，全身麻醉為較好的做法，若選擇半身麻醉，在時間過長的情況下，可能是清醒的狀態、會覺得不舒服。
謝瀛洲指出，如果是小於2、3個鐘頭以內的手術，而手術範圍在肚臍以下的下半身部位，多半會建議可選擇半身麻醉，但麻醉基本仍然有一些風險。
謝瀛洲解釋，麻醉多半只會影響周邊一些神經系統，在劑量控制得宜的情況下，對心肺功能影響相對較小，即使年紀再大的病患，在半身麻醉使用上，能避免全身麻醉一些氣管插管，多半可減少到加護病房或術後用呼吸器的問題。
半身麻醉時很清醒怎麼辦？謝瀛洲表示，護理師都會詳細詢問病患需求，若患者本身有很焦慮的狀況，會在手術中適度從點滴裡頭給予一些鎮靜劑，讓患者舒眠、減少恐懼感。他也呼籲，民眾若有任何問題，都可在麻醉評估時跟麻醉醫師討論。
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