青花菜就是綠花椰菜？ 農委會教4挑選技巧3保存方法

許多人誤會青花菜就是綠花椰菜，其實是錯誤的，青花菜是甘藍演化成花椰菜過程的中間產物。農委會在臉書傳授挑選青花菜技巧，包括花球翠綠、外觀完整密合等四種判斷方法，就可以買到新鮮口感好的青花菜。

農委會說，青花菜富含維他命、蛋白質、鉀、鈣、磷、鎂、銅等礦物質，產地分布於彰化、雲嘉南地區及高雄，其中雲林是栽培面積和收穫量最多的區域。青花菜因性喜冷涼，以10月中旬至隔年5月中旬為主要產期，夏季多以進口為主。

青花菜挑選有四技巧，分別是花球翠綠、外觀完整密合、花球面無嚴重凹凸現象、花球整體呈香菇型蕾球。另要特別注意，如果花球成熟過渡，有黃化、粗鬆、露出黃花，會造成口感與品質不佳。

青花菜保存方法也有三撇步，第一可以放冰箱冷藏，但切勿事先清洗，可用有孔塑膠袋包裝冷藏以保存濕度，約可保存一周，過久會因組織軟化失水；第二，室溫保存則可放置約2至3天，冬天可保存較久，之後花蕾就會開始黃化。第三，青花菜水洗後容易發霉、腐爛，應盡早食用。