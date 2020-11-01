秋季限定美景！草嶺古道芒花季將登場 接駁車超方便

入秋，是芒花綻放最美麗的時刻，似銀白雪隨風飄散，陽光照耀下的金黃光芒美不勝收，今年的草嶺古道芒花季將在下周登場，持續到11月29日；假日有接駁公車往返福隆遊客中心、大里遊客中心與遠望坑街口三地，15分至30分一班車，非常方便。

每年東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處規畫的「草嶺古道芒花季」都吸引大批民眾，除健走、賞芒外，也安排各種不同活動。今年特別在每個例假日的福隆遊客中心、遠望坑及大里遊客中心設置文青市集，除了在地小農及方便攜帶的特色小食，也有充滿文藝氣息手作及繪畫等攤位。

遊客若自行開車前往草嶺古道，不論從福隆端上山從大里端下山，或大里端上山在福隆端下山，都必須再想辦法回到回原取車。去年安排接駁專車，大幅縮短福隆到大里約10幾公里交通路程，大受好評，今年持續在例假日提供付費接駁公車往返福隆遊客中心、大里遊客中心與遠望坑街口三地。

其中，福隆遊客中心到遠望坑街口班次，上午8時至下午3時45分，尖峰時間每15分鐘1班，人滿即發車；大里遊客中心到福隆遊客中心班次，中午12時至下午4時30分，每30分鐘一班；票價福隆往返遠望坑全票15元、半票8元，大里遊客中心往返福隆遊客中心全票57元、半票29元。

活動期間的周六、日，從福隆起站的台灣好行「黃金福隆線」，也會配合繞行至遠望坑親水公園，另也協調台鐵在活動期間，增加福隆站與大里站的停靠列車班次。