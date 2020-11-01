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「風王」天鵝急速增強破紀錄 氣象局曝2大因素

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「風王」天鵝急速增強破紀錄 氣象局曝2大因素

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
目前太平洋地區有天鵝、閃電2個颱風。圖／取自中央氣象局網站
目前太平洋地區有天鵝、閃電2個颱風。圖／取自中央氣象局網站

天鵝颱風在2天內增為強颱創史上最快紀錄，更登上今年「風王」寶座，中央氣象局表示，天鵝位於菲律賓東方海洋，今年海溫特別高，加上暴風半徑較小易於整合，兩大因素促成天鵝發展成強颱。

強颱天鵝今天凌晨位於鵝鑾鼻南南東方約1040公里海面上，以每小時23公里速度向西進行。近中心最大風速每秒65公尺，瞬間最大陣風每秒80公尺，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑 80 公里。

氣象局說，天鵝颱風即將穿越呂宋島進入南海，對台灣天氣沒有直接影響，但要留意間接產生長浪。台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、西南部、東半部、蘭嶼、綠島及恆春半島沿海易有長浪發生機率，前往海邊活動或海上作業須注意安全。

氣象局預報員李孟軒說，天鵝成為強颱主要因素是環境條件相當好，菲律賓海洋東側平均溫度最高，環境本來就相當利於發展，今年海溫還比往年更高；加上天鵝暴風半徑一開始較小，容易快速增強、易於整合，外在大氣條件也不錯，整體因素有利於天鵝發展為強颱。

另一個輕颱閃電今年凌晨位於鵝鑾鼻東南東方約1810公里海面上，以每小時29公里速度向西北西進行。近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

李孟軒表示，閃電颱風路徑、強度不確定仍很大，因為閃電颱風在明天至周三這段期間移動時間非常緩慢，變動性很高，整體情況周二、周三才會較為明朗。

李孟軒說，目前閃電颱風路徑最高機率是會通過菲律賓、巴士海峽一帶，強度預估達到輕颱上限，強度最高達到輕颱上限，對台灣主要影響為外圍雲系帶來水氣，預估6日及7日這兩天，北部、東半部及恆春半島會有短暫雨，但實際狀況還要繼續觀察。

中央氣象局持續發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，上午10時鵝鑾鼻已觀測到浪高2至2.5米左右的長浪。

颱風 氣象局 菲律賓 天氣動態

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