未來一周後期天氣變數大 取決閃電颱風怎麼走

今天持續秋高氣爽好天氣，天氣風險分析師柯聿寧表示，台灣維持偏東風的環境，雖然北海岸到東北角一帶水氣比較多，有些降雨的狀況，但整體大氣的還是比較乾，除了迎風面，各地大致都是晴時多雲的天氣，白天高溫都可以到30度。

明天至周三東北風將增強，北部、東半部又會轉為濕涼的天氣，溫度下降比較明顯的時間在周二到周三，北部的溫度大致在20-24度，中南部高溫大致維持在27-28度，影響不大。

熱帶系統方面，天鵝颱風的強度昨晚中心氣壓888百帕、近中心最大風速65m/s、瞬間最大風速80m/s。柯聿寧說，雖然環流較小，但超越2013年重創菲律賓的海燕颱風，今天凌晨登陸之前颱風眼又略擴大，風眼變得更清晰，對菲律賓又是一大考驗，目前天鵝已經登陸菲律賓中部，明天將進入南海繼續西行，水氣北上不明顯，對台灣影響不大。

另一個颱風閃電，柯聿寧說，從生成到今天始終維持輕度颱風的下限，環流整理得非常久，不過今早中心附近的對流發展較為旺盛，結構有望好轉，比較受關注的仍然是閃電後續的走向。預估明天閃電將會進入鞍型場的環境，速度放慢，直到周三、周四才會脫離。

柯聿寧說，目前各預報模式閃電颱風仍然有西行或北轉的預測，但西行的機會偏高，若西行，在周五至周六其外圍的水氣將來到台灣附近，使迎風面的降雨增多，周六東北風增強，基隆北海岸、宜蘭地區降雨會變得明顯、持續，本周後期天氣的變動空間較大，變數取決於颱風的強度以及脫離鞍型場的位置，這幾天仍要持續關注變化。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，過去兩天，閃電颱風受到天鵝颱風快速增強的牽引，始終發展不大起來，如今天鵝要去南海了，給它有些發展的空間。