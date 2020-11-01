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水利會資產移轉卡關？ 農水署：剩1200億元11月底完成

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農田水利會今年10月正式改制為公務機關。本報資料照片
農田水利會今年10月正式改制為公務機關。本報資料照片

農田水利會今年10月正式改制為公務機關，有媒體報導，部分水利會拿不出當年土地所有權狀等證明文件，導致土地移轉卡關。農田水利署今天表示，700餘億動產已移轉完成，1200餘億不動產現正辦理移轉登記中，預計11月底前完成移轉登記後，專款專用於農田水利事業，並無土地移轉卡關情事。

農田水利法今年10月1日施行，農田水利會組織通則不再適用，全國17個農田水利會正式納入農水署成為17個管理處。農田水利會資產及負債依據農田水利法規定由國家概括承受，各水利會10月1日起即開始辦理資產移轉，經由地政網路系統查詢顯示，已有土地移轉案件登記完成，預計11月底前完成移轉登記。

農水署說明，7月2日農田水利法在立法院三讀通過後，農委會即與內政部、財政部等相關機關研商水利會財產移轉事宜，並請各水利會積極盤點各項資產。動產部分，已隨農田水利法施行，全數改由農水署各管理處經管。

不動產部分，涉及產籍移轉變更，因移轉數量較多，經農委會與內政部研商後，內政部9月11日公布水利會依農田水利法辦理土地移轉免予提出權利書狀，以利移轉作業進行。

農水署說明表示，目前農水署各管理處依內政部所統一訂定土地移轉方式，赴全國地政事務所辦理移轉，各地作業順利。未來完成移轉後，原農田水利會資產將轉由各管理處管理，專款專用於農田水利事業。

農田水利會 農委會 水利署

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