武陵農場賞櫻太熱門 今天開放2月訂房假日6分鐘額滿

武陵農場賞櫻季太熱門，農場今天正式對外開放明年2月至3月1日春節暨櫻花季房間預定，明年春節假期長達7天，加上228三天連假，許多民眾打算上山賞花，2月熱門時段如春節假期、假日、228假期，即2月27日到3月1日的房間，開放訂房約6分鐘就全部額滿。

武陵農場表示，沒訂到客房的遊客，可碰碰運氣、過幾天再打電話到櫃檯詢問是否有人退訂，或是12月1日早上8點也可訂位露營區，可考慮搭乘一日遊賞櫻專車，或團客旅遊方式到農場賞花。

武陵農場說，武陵值得一遊的季節不只是2月份的櫻花季，11月份的楓紅、落羽松及銀杏也是網搜第一的熱門景點，12月和1月份的梅花在網路上也是排行有名，不同於平地的白色梅花，農場的梅花則有白、粉、紅等多個品種，美麗程度不輸櫻花；還有香氣濃烈的臘梅，品種有素心臘梅、馨口臘梅及大花臘梅等。