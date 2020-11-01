中部旅宿業推安心遊住宿券 嘉義縣飯店冷淡無業者加入

交通部安心旅遊補助結束，中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，推出「安心遊2.0進擊住宿券」，邀請全台500家旅宿業者參與，預計促成十萬旅客入住；嘉義縣飯店反應冷淡，無業者加入，官網顯示，目只有山區3間民宿加入。

「安心遊2.0」由中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰發起，預計號召全台500家旅宿提供500元優惠給旅客，維持國旅熱度，至今共有20個縣市、近400家業者申請加入，日前消息公布，民眾反應熱烈，造成一開始官網罷工連不上。

官網顯示，嘉義縣市至今只有5家民宿飯店加入，其中嘉義市2間飯店，嘉義縣3間民宿，飯店掛零，讓縣府文化觀光局長許有仁著急，找嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂勸說鼓勵業者加入，維持國旅觀光熱度。

嘉縣飯店為何興趣缺缺？在阿里山森林遊樂區經營飯店的陳昆茂說，疫情解封，飯店生意回溫，安心旅遊補助結束，11、12月淡季，阿里山飯店普遍還有6、7成訂房率，加入「安心遊2.0進擊住宿券」，每人500元住宿券由業者自行吸收，還要繳百元平台手續費，業者認為不划算不加入。

黃正聰說，「安心遊2.0」是業者自救聯合促銷，「住宿進擊券」有紙本券與電子券，原則上500元住宿優惠是用旅宿業官網訂價折抵，各旅宿業規定不同，每次每房只限使用一張券，旅宿業者無墊款問題，也無須準備核銷資料。