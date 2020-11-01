聽新聞
test
0:00 / 0:00
安心旅遊補助結束 旅行業：恐撐不到過年
秋冬全球疫情仍然嚴峻，觀光產業受創深，安心旅遊補助結束，旅行社紛紛開發新遊程等，搶國旅商機，中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁疾呼，建請政府持續補助，鼓勵旅行社組團，帶動觀光經濟，中斷補助，他預估千家旅行社撐不到過年，將衝擊觀光產業數十萬人生計。
蕭博仁說，國境大門不開，政府限制旅行社出入團至今9個月，又是無限期停團，旅遊泡泡遙遙無期，沒有幾家旅行社可以一直撐下去，安心旅遊結束，對自由行散客補助效益有限，不如補助旅行社組團，帶動國旅。
希望政府可以繼續給旅行社支持補助，安心旅遊補助團費旅費、住宿、離島，分別有3、5、7萬不等，補助金額可以降低，繼續補助鼓勵旅行社組團國旅，帶動遊覽車、食宿遊購等相關觀光產業鏈，中斷補助，大多數旅行社恐撐不到過年。
蕭博仁表示，旅行社業者每天開門，要維持基本開銷，支付員工薪水，限制帶團出國，沒有收入，業者吃老本苦撐，少了補助，將無法支付員工薪資，恐撐不到過年，就要被迫歇業資遣員工，造成失業等社會問題。
「旅行社像小草，沒有長大的一天！」蕭博文無奈說，不管颳大風，下大雨，皮鞋踩、車胎輾，像小草的旅行業一樣會站起來，這就是韌性，但小草沒有長大一天，從千島湖事件，禽流感，蝶戀花事件，大陸團火燒車，921大地震，SARS，華航機師罷工，長榮空服罷工，復興倒閉，遠東倒閉，到新冠肺炎，都不是旅行業造成，卻都跟旅遊業脫不了關係，都要旅行業承擔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言