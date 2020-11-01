快訊

台中太平民宅頂樓凌晨陷火海！住戶驚逃消防灌救滅火

確診人數突破百萬政策大轉彎 英相強生宣布英格蘭二度封城

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10年來最強颱襲菲！ 鄭明典：天鵝太強 台灣小心長浪

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
目前太平洋地區有2個颱風，為強颱天鵝和輕颱閃電。圖／取自氣象局網站
目前太平洋地區有2個颱風，為強颱天鵝和輕颱閃電。圖／取自氣象局網站

「天佑菲律賓」，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，根據氣象局的資料，天鵝颱風中心氣壓888百帕，中心最大風速65m/s，瞬間最大風速80m/s，以中央氣象局的資料來說，是自2010年梅姬颱風以來最強的颱風，超越2013年的海燕颱風，希望菲律賓這次災難能少一些，戒慎虔誠。從天氣風險公司閃電監測網看出，天鵝颱風的中心閃電非常密集旺盛。

中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，昨深夜11時台東已觀測到浪高1.5至2米左右的長浪。

中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，天鵝颱風雖然離台灣很遠，但是它很強，台灣也要小心長浪。注意氣象局發布的長浪即時訊息。

梅姬颱風 氣象局

延伸閱讀

「今年風王」強颱天鵝 鄭明典：達最強等級

這裡每隔1周就生成1颱風 鄭明典：真是颱風窩

鄭明典秀大自然美景「卡門渦旋」 氣象局曝：美麗但對建築物有危害

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

相關新聞

斷軌多焊口…林佳龍4箭補強

台鐵成功站斷軌四十四公分，還讓兩列車通過，輿論譁然；台鐵初步調查結果出爐，認為五年來十四次斷軌都在焊口，交通部長林佳龍祭...

「老方法檢查 台鐵難根絕斷軌」

台鐵斷軌案初步檢討報告出爐，強調要檢討通報機制，像是加設Ａｐｐ等，並同意爭取購置超音波探傷車，不過台鐵一名退休高層直言，...

10年來最強颱襲菲！ 鄭明典：天鵝太強 台灣小心長浪

「天佑菲律賓」，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，根據氣象局的資料，天鵝颱風中心氣壓888百帕，中心最大風速65m/s...

閃電颱風影響台灣天氣？ 吳德榮：周二接近分叉點

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗穩定，氣溫回升，日夜溫差大，為秋高氣...

願景／「別再說我們放棄高薪了」 影響力創業者心聲

「別再說我們『放棄』了。」綠藤生機執行長鄭涵睿說，向來媒體對他由外商公司到創業，老愛用「放棄」二字，似乎他犧牲很多。他反...

願景／不怕犯錯跟隨心聲走 社創專家為求職青年解惑

社企流與聯合報系願景工程等單位聯手舉辦的年度活動「社會創新嘉年華」，今起為期兩天，在台北市華山文創園區登場，更邀請二十個...

願景／「回饋、有趣、意義」是贏得力世代的三大心法

如何與「力世代」共事？綠藤生機執行長鄭涵睿說，「回饋、有趣、意義」是贏得力世代的三大心法。

願景／社會創新嘉年華今登場 為青年點燃理想職涯火種

當代青年求職不只為薪資，也追求利他影響力，我們稱為「力世代」。社企流與聯合報系願景工程等單位今年聯手倡議「力世代—社會創...

三鐵優勢 高鐵台中車站專用區招商熱絡

交通部鐵道局今天說，高鐵台中車站專用區預定11月底公告招商，因具高鐵、台鐵與即將通車的台中捷運綠線三鐵優勢，昨天招商說明...

法官變成鬼滅之刃炭治郎 士院與童共度萬聖節

士林地方法院與台北市政府家庭暴力防治中心今天舉辦「士林地方法院，小小審判長」活動，院長蘇素娥、庭長陳文通打扮成鬼滅之刃漫...

胎兒有接受治療的權利！長庚目標成立胎兒治療學院

胎兒治療醫學史近50年，長庚醫院積極推動，在台北與林口院區皆設有胎兒治療中心，讓懷有異常胎兒孕婦接受治療。林口長庚醫院今...

肝基會、龍山寺肝炎篩檢 破這項金氏世界紀錄

為揪B、C肝的帶原者和患者，肝病防治學術基金會和艋岬龍山寺攜手合作，今在龍山寺提供免費肝炎及肝癌篩檢，並挑戰萬人於12小...

熱門新聞

「今年風王」強颱天鵝 鄭明典：達最強等級

最新發展！基隆婦人移隔離病房 等待新冠肺炎採檢結果

家屬寫信求救！基隆婦打流感疫苗後住加護病房插管 林右昌：了解中

交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

不是藍色的「藍月」 10月二次月圓今年最小滿月

基隆婦接種後GBS味覺喪失 黃立民：不能排除新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。