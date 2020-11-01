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10年來最強颱襲菲！ 鄭明典：天鵝太強 台灣小心長浪
「天佑菲律賓」，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，根據氣象局的資料，天鵝颱風中心氣壓888百帕，中心最大風速65m/s，瞬間最大風速80m/s，以中央氣象局的資料來說，是自2010年梅姬颱風以來最強的颱風，超越2013年的海燕颱風，希望菲律賓這次災難能少一些，戒慎虔誠。從天氣風險公司閃電監測網看出，天鵝颱風的中心閃電非常密集旺盛。
中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，昨深夜11時台東已觀測到浪高1.5至2米左右的長浪。
中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，天鵝颱風雖然離台灣很遠，但是它很強，台灣也要小心長浪。注意氣象局發布的長浪即時訊息。
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