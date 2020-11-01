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閃電颱風影響台灣天氣？ 吳德榮：周二接近分叉點
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗穩定，氣溫回升，日夜溫差大，為秋高氣爽的天氣；北部18至29度、中部18至33度、南部19至33度、東部16至30度。
他說，天鵝颱風近中心平均風速65米/秒，已超越2013年海燕的63米/秒，而海燕曾造成菲國6000以上的死亡人數，今天強颱天鵝強襲菲律賓中部，對菲律賓構成極大威脅；明天進入南海、周三、周四再侵襲越南；因距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有影響。
吳德榮說，閃電颱風則朝西北西前進，路徑不確定性提高。歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式顯示，輕颱閃電周二接近分叉點時，因導引氣流減弱，呈現打轉的現象，之後的模擬路徑就很分散，從台灣東方海面北轉的數量較少，而向西經呂宋島附近，進入南海的數量較多。
不過，他說，路徑分歧的程度有增無減，可見不確定性很大，故未來即使西進，仍需觀察路徑距台灣的遠近，因攸關周五之後是否有其外圍水氣，影響台灣北部及東半部的天氣。
明天西半部仍晴朗穩定；東半部水氣略增，為多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率。明晚至周四東北風增強、冷空氣南下，北台再轉濕涼，大台北及東半部轉有局部短暫雨；新竹以南影響小、仍為晴時多雲的天氣。
周五、周六北部、東半部的水氣是否增多？得視閃電颱風的路徑而定，需再觀察。
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