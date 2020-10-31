快訊

史恩康納萊兩度辭演007又鳳還巢 差點舊龐德打新龐德

長榮女大生遭擄殺怪「路燈一路不亮」？ 現場情況揭曉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

願景／「別再說我們放棄高薪了」 影響力創業者心聲

聯合報 / 記者許詩愷梁玉芳
聯合報願景工程昨天舉辦社會創新嘉年華，現場各攤位吸引群眾注意。記者葉信菉／攝影
聯合報願景工程昨天舉辦社會創新嘉年華，現場各攤位吸引群眾注意。記者葉信菉／攝影

「別再說我們『放棄』了。」綠藤生機執行長鄭涵睿說，向來媒體對他由外商公司到創業，老愛用「放棄」二字，似乎他犧牲很多。他反問：「你從即溶咖啡改喝手沖，你會說這種改變是放棄嗎？」

在社創嘉年華一場「號召力世代：社會創新X未來職涯」論壇中，科技政委唐鳳等人分享投入社會創新的歷程，也向力世代傳授擴大影響力的心法。現場聽眾爆滿，即使站著也甘心。

唐鳳說，在職涯中最常被誤解的事，是「成功」神話，拿口罩實名制 App來說，媒體都說是全球典範，其實二月初上路時，問題連連，藥師苦不堪言，在藥局門口貼大字報：「不要相信App了」，後面加上大大的驚嘆號。「但我每次說，這段都被媒體刪掉」。

她說：「做一件事浪費了一半人的時間，社會影響力就是零。」聆聽基層藥師的心聲，比如希望「按一鍵，他的藥局就可以從口罩地圖消失」，靠韌性不斷修改App。

鄭涵睿說，他在外商公司不開心，覺得「公司和世界沒有我，也不會怎樣 」；但他知道有一個人總是樂在工作，那是他的母親、橘子工坊創辦人林碧霞，「她用自己的專業和價值，讓別人過得更好」，所以他慫恿台大財金系同學一起創了綠藤生機。

現在，鄭涵睿說，創業十年來從來沒有Monday Blue（周一憂鬱），「我感謝廿八歲的自己」。

「為台灣而教」創辦人劉安婷也說，她投入非營利組織，過年時還有長輩同情地給紅包。她困擾的是：別誤會投入社會影響力職涯的人都是道德高尚者，她不是「修女德蕾莎」。

有次和夥伴到熱炒店喝啤酒慶功，竟然收到一張紙條：「劉小姐，你身為社會楷模，怎麼可以這麼喧嘩？」她問老闆是不是有人抱怨太吵了。老闆說，來熱炒店就是要大聲講話啊。

職涯

延伸閱讀

新手也能輕鬆養魚 基隆市府輔導研發智慧養殖監控系統

唐鳳瞬移到你家？Hami書城5G新閱讀 AR電子書樂趣翻倍

外交部推防疫成就VR影片 陳建仁、唐鳳親自說給你聽

金曲最佳新人持修：放棄台大追夢，過程「被很多大人用夢想欺騙」，全世界只有爸媽支持！

相關新聞

願景／「回饋、有趣、意義」是贏得力世代的三大心法

如何與「力世代」共事？綠藤生機執行長鄭涵睿說，「回饋、有趣、意義」是贏得力世代的三大心法。

法官變成鬼滅之刃炭治郎 士院與童共度萬聖節

士林地方法院與台北市政府家庭暴力防治中心今天舉辦「士林地方法院，小小審判長」活動，院長蘇素娥、庭長陳文通打扮成鬼滅之刃漫...

肝基會、龍山寺肝炎篩檢 破這項金氏世界紀錄

為揪B、C肝的帶原者和患者，肝病防治學術基金會和艋岬龍山寺攜手合作，今在龍山寺提供免費肝炎及肝癌篩檢，並挑戰萬人於12小...

就因1句話 居服員帶腦麻的他參加同志遊行

跨越年齡、性傾向、身體障礙的忘年之交！第18屆台灣同志遊行今在台北市政府熱鬧展開，擁擠人群中，74歲的周大哥推著輪椅，上...

願景／「別再說我們放棄高薪了」 影響力創業者心聲

「別再說我們『放棄』了。」綠藤生機執行長鄭涵睿說，向來媒體對他由外商公司到創業，老愛用「放棄」二字，似乎他犧牲很多。他反...

願景／不怕犯錯跟隨心聲走 社創專家為求職青年解惑

社企流與聯合報系願景工程等單位聯手舉辦的年度活動「社會創新嘉年華」，今起為期兩天，在台北市華山文創園區登場，更邀請二十個...

願景／社會創新嘉年華今登場 為青年點燃理想職涯火種

當代青年求職不只為薪資，也追求利他影響力，我們稱為「力世代」。社企流與聯合報系願景工程等單位今年聯手倡議「力世代—社會創...

三鐵優勢 高鐵台中車站專用區招商熱絡

交通部鐵道局今天說，高鐵台中車站專用區預定11月底公告招商，因具高鐵、台鐵與即將通車的台中捷運綠線三鐵優勢，昨天招商說明...

駐台機構參與同志遊行 盼亞洲向台灣看齊

第18屆台灣同志遊行今天下午登場，主題為「成人之美」，部分國家駐台機構也參與，除了以具體行動肯定台灣推動多元性別平權的成...

為同志上街 伴侶盟盼促跨國同婚儘速合法

台灣同志遊行今天登場，同婚團體台灣伴侶權益推動聯盟與跨國同婚平權聯盟今天遞交「跨國同婚，成人之美」的陳情明信片給民進黨副...

胎兒有接受治療的權利！長庚目標成立胎兒治療學院

胎兒治療醫學史近50年，長庚醫院積極推動，在台北與林口院區皆設有胎兒治療中心，讓懷有異常胎兒孕婦接受治療。林口長庚醫院今...

居台外國人為同志遊行上街 大讚台灣同婚跟防疫

一年一度台灣同志大遊行今天下午登場，雖受疫情影響、不少外國人士無法來台參與，但仍有長住台灣的外國人士特別帶彩虹旗幟出席，...

熱門新聞

「今年風王」強颱天鵝 鄭明典：達最強等級

今年最強颱出現！ 吳德榮：天鵝創颱風史增強最快紀錄

家屬寫信求救！基隆婦打流感疫苗後住加護病房插管 林右昌：了解中

交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

最新發展！基隆婦人移隔離病房 等待新冠肺炎採檢結果

基隆婦接種後GBS味覺喪失 黃立民：不能排除新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。