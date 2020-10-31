願景／「別再說我們放棄高薪了」 影響力創業者心聲

「別再說我們『放棄』了。」綠藤生機執行長鄭涵睿說，向來媒體對他由外商公司到創業，老愛用「放棄」二字，似乎他犧牲很多。他反問：「你從即溶咖啡改喝手沖，你會說這種改變是放棄嗎？」

在社創嘉年華一場「號召力世代：社會創新X未來職涯」論壇中，科技政委唐鳳等人分享投入社會創新的歷程，也向力世代傳授擴大影響力的心法。現場聽眾爆滿，即使站著也甘心。

唐鳳說，在職涯中最常被誤解的事，是「成功」神話，拿口罩實名制 App來說，媒體都說是全球典範，其實二月初上路時，問題連連，藥師苦不堪言，在藥局門口貼大字報：「不要相信App了」，後面加上大大的驚嘆號。「但我每次說，這段都被媒體刪掉」。

她說：「做一件事浪費了一半人的時間，社會影響力就是零。」聆聽基層藥師的心聲，比如希望「按一鍵，他的藥局就可以從口罩地圖消失」，靠韌性不斷修改App。

鄭涵睿說，他在外商公司不開心，覺得「公司和世界沒有我，也不會怎樣 」；但他知道有一個人總是樂在工作，那是他的母親、橘子工坊創辦人林碧霞，「她用自己的專業和價值，讓別人過得更好」，所以他慫恿台大財金系同學一起創了綠藤生機。

現在，鄭涵睿說，創業十年來從來沒有Monday Blue（周一憂鬱），「我感謝廿八歲的自己」。

「為台灣而教」創辦人劉安婷也說，她投入非營利組織，過年時還有長輩同情地給紅包。她困擾的是：別誤會投入社會影響力職涯的人都是道德高尚者，她不是「修女德蕾莎」。

有次和夥伴到熱炒店喝啤酒慶功，竟然收到一張紙條：「劉小姐，你身為社會楷模，怎麼可以這麼喧嘩？」她問老闆是不是有人抱怨太吵了。老闆說，來熱炒店就是要大聲講話啊。