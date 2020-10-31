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願景／不怕犯錯跟隨心聲走 社創專家為求職青年解惑

聯合報 / 記者許詩愷／即時報導
聯合報願景工程昨天舉辦社會創新嘉年華，現場各攤位吸引群眾注意。記者葉信菉／攝影
聯合報願景工程昨天舉辦社會創新嘉年華，現場各攤位吸引群眾注意。記者葉信菉／攝影

社企流與聯合報系願景工程等單位聯手舉辦的年度活動「社會創新嘉年華」，今起為期兩天，在台北市華山文創園區登場，更邀請二十個組織打造市集，直接向民眾說明理念，替求職青年設計兩日工作坊、也為親子安排桌遊導覽。知名社會企業包含鮮乳坊、綠藤生機，非營利團體則有TFT為台灣而教基金會、陽光社會福利基金會，家樂福等公司也派出企業社會責任（CSR）部門參與。

你想過求職履歷可以不要放上照片嗎？協助顏面損傷者重建生活的陽光社會福利基金會宣導「臉部平權」，希望推動「履歷不貼照」，讓雇主不再以貌取人。國外已有前例，為了不讓種族影響求職，履歷不貼照己行之有年。陽光基金會社教專員黃一翔說，有人跟他說，「有些工作就是要看臉」，外貌是某些工作的必要條件，讓傷友「待在內場就好」，但陽光基金會希望能破除此迷思，讓傷友有更多工作機會。

由「優樂地永續」設計的「步步為營」桌遊將十七項SDGs目標細分成卅種情境，每名玩家隨機擔任公司老闆、工程師、行銷人員等角色，再抽卡選擇經營策略，體驗從事永續經營時的困境。當遊戲結束後，主持人會帶領玩家討論遊戲過程，分享新知。

「讓大眾親身體驗看似複雜的保育、永續、勞權議題」是遊戲宗旨。永樂地永續服務總監張瑋珊分享，每一張卡片都源於台灣的實際案例，例如成立員工幼兒園、購買綠電等，扮演不同技能的角色，必須彼此團結，才能取得更多分數。今日甚至有玩家感嘆，因為解決氣候變遷的條件比較難，分數也不高，原本想先放著，「沒想到失控速度遠超過我們的預期。」

家樂福文教基金會和動物社會研究會合作主打友善非籠飼雞蛋，現場也推出用非籠飼雞蛋做成的沙琪瑪。現場讓消費者認識「食物由哪來」及動物權益。「180度顧問協會」為非營利組織提供經營、行銷建議，並媒合適合的實習生。帝亞吉歐已連續十四年推出「夢想資助計畫」，曾協助已故導演齊柏林空拍台灣水域生態、澎湖文化工作者韋慶陽打造古帆船，也吸引眾多民眾前來攤位詢問。

今日工作坊以「設計你的影響力職涯工作坊」為題，社會設計孵化器Social AED發起人林紹偉帶滿場學員現場構思履歷，他建議青年在開始思考前，以「我要如何」開頭，敘述未來在組織中該如何達成目標。

林紹偉還設計一套測驗，將力世代青年分成「破框者、築夢者、開拓家、掌舵手、神助攻」五類型，供學員在求職前找出自我定位。破框者適合投入永續發展、築夢者可進入服務型非營利組織、神助攻者可在贊助型非營利組織發揮長才，開拓家和掌舵手都適合社會企業，但小規模公司需要前者規劃藍圖、大規模公司要有後者領航。

若水AI數據服務事業部協理簡季婕便是一名「開拓家」，過去她對社會企業幾乎一竅不通，只想到若水開設的新主管職似乎很適合自己，便投了履歷，如今已成數位與身障議題專家。五年來困難重重，簡季婕說「當初我被從零拓荒的願景吸引，結果今天還在做拓荒，因為永遠有新的挑戰、新的議題。」

多扶假期副總經理劉亦中也勉勵青年，「不要害怕試錯，失敗只代表你體驗了目標清單上的事情之一，你還有好多事可以做啊。」她原本是在療養機構帶領失智長者復健的園藝治療師，但一意識到自己有股想為更多人的念頭，劉亦中毅然決然重回校園，取得輔仁社會企業碩士資格。目前多扶不僅提供復康巴士，也為長照家庭設計旅遊行程，讓被照護者享有外出的自由。

參與民眾中，正就讀化學工程研究所的葉勇賢說，他曾在大企業實習過，知道在職場推動企業社會責任的困難，因此想多了解相關組織如何實作。劉洛安即將從教育心理與諮商學系畢業，她平時積極關注教育議題，她在TFT為台灣而教、小人小學等團隊攤位，與各團隊面對面討論，為未來職涯尋求方向。

履歷

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