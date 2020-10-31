願景／社會創新嘉年華今登場 為青年點燃理想職涯火種

當代青年求職不只為薪資，也追求利他影響力，我們稱為「力世代」。社企流與聯合報系願景工程等單位今年聯手倡議「力世代—社會創新人才站出來」系列活動，壓軸的「力世代社會創新嘉年華」今在台北市華山文創園區登場，一共兩天。科技政委唐鳳等廿多位講者分享職涯經驗，更安排工作坊讓參加者練習設計履歷，讓夢想落地實踐。

嘉年華也有社創市集，邀請「島內散步」、「遠山呼喚」、協助下班後投入社創的「Social AED」、CSRone等廿組參加，交流社創理念。

近年社會常以「悶世代」形容青年低薪、高房價的處境，社企流執行長林以涵說：「青年已開始從悶世代走向力世代。」林以涵認為，力世代追求利己也利他，在成長過程中面臨數位革命、新冠肺炎等挑戰，不僅能務實解決問題，也對改變社會抱持理想與熱情。她說：「社企流網站上點閱率最高的，竟然不是社企新知，而是徵才網頁。」近日社企流網站被駭，最多的詢問是徵才網頁何時會修好？

從七月到十一月，社企流、願景工程結合玉山、星展銀行及教育部青年發展署等夥伴，於北中南舉辦「力世代職涯講座」，林以涵說，有位青年成為力世代的追星族，每場講座都參加，跟著全台跑透透。

社企流和願景工程等單位也推出「青年世代X未來職涯大調查」，結果顯示，有四成受方者知道聯合國提出了永續發展目標（SDGs）；超過九成受訪者都認同「企業除了追求獲利，也要負責解決環境問題」；其中七成四有意透過工作回饋社會。聯合報系願景工程執行長羅國俊表示，不能再以刻板印象看待年輕人，力世代將成為幫助世界永續發展的棟梁。

林以涵提出五種社創人才關鍵能力，包括：創新力、領導力、利他力、解決力與數位力，才能順利發展社會創新職涯。成功進入職場後，「追求成長、主動承擔、積極合作、逆境回復」等四種態度，能在職場上長遠發展。

星展銀行（台灣）人力資源處資深副總裁程鈺玲也認同「如何面對挫折」是重要特質，她更將心法列為「L.E.A.D.E.R」五要素（分別代表 Lifelong Learning終身學習、English capability英語能力、Agile敏捷、Data driven數據導向、Empathy同理心及Resilience挫折恢復力）。她還建議，現今企業內常見員工橫跨老中青「三代同堂」，彼此需要帶著同理心相處，多多換位思考。

為台灣而教教育基金會影響力發展部總監杜瀛從台大社會系畢業後，原想著「賺錢」繼續攻讀國際企業所，最後進了外商公司。但杜瀛形容，當時的他是在「自欺欺人」，生活令人滿足，他也喜歡過去的公司，「但TFT的挑戰和成果，才會讓我發臉書時忍不住想加很多表情符號。」

「工作沒有好壞，但十年後回頭看看你自己的選擇，你會想把哪段故事po在你的臉書上？」杜瀛說，就讀社會系時，他逐漸開始關注偏鄉教育等議題，最後終於忍不住心裡的嚮往，轉換跑道投入TFT。

遠端教學平台「LearnMode學習吧」經營團隊，多普達國際股份有限公司策略經理鐘敏豪也認同杜瀛的故事，他強調：「唯有令自己有感的東西，你才會產生使命，不斷往那個方向走。」

高中時做志向測驗，鐘敏豪原先想著「絕對不要當老師」，教職卻進入測驗結果前五名，他甚至在大學畢業後真的去當了一年實習教師。非教育背景出身，但一股動力推著他往教育現場走，至今他仍然相信著，「如果生命值得貢獻在某個地方，投資在教育身上，真的是非常划算。」遠端教學的妙處多多，不僅有助於偏鄉師生接收新知，也能讓都市學校的老師更新教學方法。

「力世代社會創新嘉年華」明天在台北市華山文創園區還有活動，包括熱門職涯深度探索、跨域交流合作等。