願景/ 「回饋、有趣、意義」是贏得力世代的三大心法

如何與「力世代」共事？綠藤生機執行長鄭涵睿說，「回饋、有趣、意義」是贏得力世代的三大心法。

綠藤生機每年的實習生計畫招收七至八人，總有千人爭搶。鄭涵睿說，開辦實習生計畫是綠藤做得最對的事；即使廿歲，你給好舞台，他就能做出成好績，「 綠藤的第一本公益報告書是實習生做的」。

鄭涵睿說，年輕力世代渴望主管的立即回饋，經常性討論哪件事哪裡好哪裡要改進，不怕主管的評語。像他四十歲世代大概還像撥接，連線速度慢；但力世代是4G、5G，喜歡立刻看到成績，像在臉書或IG貼文，馬上看讚數及愛心數。

第二，力世代希望知道工作的意義，「為什麼要做這件事？」他乾脆畫了系統圖，說明做每一件事可以達成什麼、多少人受益，省得一再說明。主管若能讓他們「感受到工作的意義和價值，力世代會笑著去睡覺」，開心來上班 。

第三是要在工作中創造樂趣。綠藤生機有內部笑話集，蒐集同事的搞笑事蹟，包括有人聽到「謙受益、滿招損」」問「滿招損」是一種筍嗎？ 還有「如何一句話惹怒Harris（鄭涵睿）？」答案是回答：「不可能。」有夥伴要去當兵了，特別到辦公室剃髮，結果這變成綠藤的儀式。這些都能塑造具凝具力的辦公室文化。

「為台灣而教」創辦人劉安婷也說，最好領導力來自日復一日的領導自己。讓力世代走到田野與問題共處，才能真正解決問題，否則只「鍵盤熱血」而已。

唐鳳說，青年署有大專生公部門見習計畫，如果對公部門看不順眼就來加入。每年卅個名額，了解公務員的語言與人脈，很有幫助。

在公部門有限制，但一點創意就能影響兩千多萬人。例如，第一年的計畫，改善政府各部門網站，從只能用IE改成所有瀏覽器都可上；第二年改成連手機都可以看，第三年是改善NCC舉報電視台的網站，「現在這有點敏感」。