台積電青年學生文學獎頒獎 評審盛讚「作品超齡」

第十七屆「台積電青年學生文學獎」今天下午舉行頒獎典禮，邀請第一屆評審、知名作家白先勇出席頒獎給小說組首獎，本屆投稿者也共同選出喜愛書籍，白先勇的《台北人》連續三年榜上有名，傳承意味濃厚，今年各組評審也盛讚作品超齡，新詩組更是競爭激烈，三獎選出兩位。

「台積電青年學生文學獎」由聯合報副刊與台積電文教基金會共同主辦，分為小說組、新詩組、散文組。小說獎首獎由文藻外語大學五專部德文科學生陳心容〈歿年〉拿下，靈感從家鄉出發，她說「我說過的話、寫過的字可能不會被記得，但這就是屬於我自己的假裝」，她透過寫作來記憶，用寫作找到事務的重量跟意義，在虛無中找到使命。

「牠似乎曾經來過…」新詩組首獎由建國中學陳其豐〈留神〉奪得，陳其豐笑著說，他常一邊走路一邊想要寫什麼，但看到捷運後奔跑趕車，趕上後才發現靈感都不見了。這首詩他花了一個月，截稿前一天卻自覺內容太瑣碎，刪到只剩標題，原本覺得來不及趕上報名，最後放下壓力，凌晨兩點把作品趕出，他說「創作者的創作是為了給自己一個交代，或是解決自己的難題，他感謝文學。」

散文組首獎台中一中（現就讀政治大學法律系）吳昕愷〈潮間帶生活〉獲得，今年他也以〈夏日的午後散步〉拿下新詩組優勝，收穫滿載。吳昕愷過去較擅長撰寫新詩，家裡的詩集已滿到需要再加買書櫃來放，他說，新詩能把想表達的內容寫得隱晦，但透過散文，他能更加具體的道出自己的心情，有時回望昔日作品，也能藉由文學征服人生的某些課題跟悲哀。

台積電文教基金會董事長曾繁城致詞時表示，今年各界作品都有超乎預期，不論文字用法、思慮都相當「超齡」；游美月則說，今年受疫情影響，上半年校園巡迴活動多延後到下半年，但寫作者不因此而中斷創作，反而更專注於面對自己，替這場瘟疫留下文字紀錄。