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肝基會、龍山寺肝炎篩檢 破這項金氏世界紀錄

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
今在龍山寺提供免費肝炎及肝癌篩檢，並挑戰萬人於12小時內填寫健康問卷的金氏紀錄，上午八時開始，11時25分人數達4500人，已破金氏紀錄。圖／肝基會提供
今在龍山寺提供免費肝炎及肝癌篩檢，並挑戰萬人於12小時內填寫健康問卷的金氏紀錄，上午八時開始，11時25分人數達4500人，已破金氏紀錄。圖／肝基會提供

為揪B、C肝的帶原者和患者，肝病防治學術基金會和艋岬龍山寺攜手合作，今在龍山寺提供免費肝炎及肝癌篩檢，並挑戰萬人於12小時內填寫健康問卷的金氏紀錄，上午八時開始，11時25分人數達4500人，已破金氏紀錄，下午2時活動結束更以8032位參與者的好成績挑戰成功。

清晨5時就有數十位民眾抵達現場排隊，活動期間排隊人龍更環繞捷運站數圈。篩檢活動現場也看到許多身障及長輩，全家人一起出動護肝。肝病防治學術基金會董事長許金川強調，雖肝癌從十大癌症死亡率之首降到第二，但每年仍有一萬多人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。

許金川說，基金會走遍偏鄉篩檢，卻仍有死角，疾呼肝病防治的最後一哩路，是借助民間信仰力量，不只求心靈平安，更要實際照顧肝臟健康。這次與艋舺龍山寺的合作，希望能帶動風潮，不管哪一種信仰，都能一起加入消除肝病行列，讓台灣成為一個沒有肝病的國度。

據此次健康問卷調查檢果顯示，B肝帶原者占9%，C肝帶原者則占1%，肝病防治學術基金會總執行長楊培銘說，符合過往台北地區，這兩項肝炎的盛行率認知。B、C肝帶原者治療積極度，有很大的差距。

調查也發現，B肝帶原者僅54%定期追蹤，但C肝帶原者有高達90%定期追蹤或治療，楊培銘研判，該結果可能與政府自2017年起陸續開放健保給付C肝全口服新藥有關。因為C肝全口服新藥治癒率高達98%，療程很短，副作用很少且很小。

針對肝炎篩檢積極度，楊培銘補充，曾進行B、C型肝炎抽血檢驗者約45%；過去有做過腹部超音波檢查者約51%，表示國人對於B、C型肝炎病識感較低，且並未了解其嚴重性，國人B、C肝篩治積極度仍有加強空間。

許金川表示，問卷資料統計結果完成後，未來提供政府衛生單位做為全民保肝施政的參考，讓主動抽血驗 B、C 肝形成全民運動。此外，肝基會積極推動「根除肝病三部曲」，民眾一定要「主動篩檢」知道自己是否為 B、C 型肝炎帶原者或患者，然後「積極就醫」、「早期治療」。

龍山寺提供免費肝炎及肝癌篩檢，並挑戰萬人於12小時內填寫健康問卷的金氏紀錄，上午八時開始，11時25分人數達4500人，已破金氏紀錄，下午2時活動結束更以8032位參與者的好成績挑戰成功。圖／肝基會提供
龍山寺提供免費肝炎及肝癌篩檢，並挑戰萬人於12小時內填寫健康問卷的金氏紀錄，上午八時開始，11時25分人數達4500人，已破金氏紀錄，下午2時活動結束更以8032位參與者的好成績挑戰成功。圖／肝基會提供
為揪B、C肝的帶原者和患者，肝病防治學術基金會和艋岬龍山寺攜手合作。圖／肝基會提供
為揪B、C肝的帶原者和患者，肝病防治學術基金會和艋岬龍山寺攜手合作。圖／肝基會提供

肝病 C肝 肝炎

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