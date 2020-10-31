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就因1句話 居服員帶腦麻的他參加同志遊行
跨越年齡、性傾向、身體障礙的忘年之交！第18屆台灣同志遊行今在台北市政府熱鬧展開，擁擠人群中，74歲的周大哥推著輪椅，上面坐著47歲的楊善治，兩人成為被注目的焦點。周大哥說，兩個人是居服員與個案的關係，是生活中的照護與被照護者，更是無話不談的好友，一次偶然閒聊中，楊善治向他出櫃，表明喜歡男生，讓他決定要帶行動不便的楊善治出門參加同志活動。
楊善治在17歲時，因宿舍瓦斯外洩，一氧化碳中毒後造成腦性麻痺，自此失去語言能力，腦袋仍清晰的他，透過以手機打字跟外界溝通，而獨居的楊善治，多靠著居服員協助打理生活日常。
曾經在政府部門擔任公務員的周大哥，退休後開啟第二職涯，擔任居家照顧服務員。他說，楊善治是他第1個服務的個案，兩人感情好，時常聊天，某次閒談之際，楊善治透露性傾向，3年前，兩人更約好一起來場同志遊行「初體驗」。
周大哥回憶，3年前第一次參加同志遊行，對從未參加大型同志活動的他與楊善治來說，「很害怕，只敢站在旁邊看！」，他自己則害怕被昔日同事看到、誤認為同志。不過，直到今年，他們已經能自在穿梭人群之中，甚至到處參與同志社群的各種活動，「這也沒什麼！」
身為已結婚生子的異性戀男性，周大哥表示，認識楊善治、接觸不熟悉的同志場合後，讓他大有感觸，體認到在他未知的領域，原來還有許多需要被關照的人。
楊善治說，14歲的時候發覺喜歡同性，但至今沒交過男友，每每在同志活動現場，看見、親近許多相同的人們，都讓他很開心。
另一名帶著1歲女兒云云來參加遊行的周小姐，婚前就走過幾次同志遊行，周小姐說，希望透過身教，讓孩子從小就能接觸多元群體，擁有開放心胸，她也想藉由支持同志的行動，讓孩子知道，假設有天發現自己喜歡同性也無須擔憂，不用被大家認為主流框架侷限住。
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