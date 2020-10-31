台鐵斷軌初步調查出爐 林佳龍要求11月底前設APP補強

台鐵成功站斷軌44公分，還讓兩列車通過，引發爭議。台鐵初步調查出爐，五年來14次斷軌都在焊口，交通部長林佳龍周四祭出四大指示，由三個次長帶隊，11月底前檢查所有焊口處及加裝魚尾鈑處、工務儀氣跟設備，以及檢討通報機制，像是加設App等，希望將斷軌發生機率降至最低。

今年3月3日，台鐵成功道班領班巡查鐵軌時發現鋼軌有裂縫，隨即以魚尾鈑加固，然未於當日夜間路線封鎖時段，完成抽換鋼軌，導致該處鋼軌裂縫持續受列車重複衝擊，出現斷裂。5月19日時斷軌已達44公分，台鐵卻未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處，且近日林佳龍才知道，為此震怒不已。

事情爆發後，台鐵承諾兩周內提出調查報告，再一周進行懲處。周四台鐵向交通部報告初步調查結果，經查五年來14次段軌均在軌道焊接點。林佳龍會中已要求三位次長分工，各帶領一名技監，還有專家學者，11月底前針對台鐵全省七個工務段軌道，進行督導及要求改善，包括軌道焊口（質差、夾魚尾鈑）重新檢查、檢查儀器及設備功能、巡查通報作業落實、人員與備料等。

至於台鐵現有「手持式超音波探傷儀」功能有限，林佳龍在會中也同意爭取購置超音波探傷車，以全方位檢查軌道裂紋。

交通部政務次長王國材表示，林佳龍認為台鐵問題很嚴重，也要用最快速度改善，交通部人員應該全員動起來協助台鐵。並要台鐵找出更多巡軌紀錄去做分析，看斷軌有沒有可能徵兆，以及未來如何防範。

針對通報部分，另名官員轉述，外界傳成功站領班發現問題後卻被當吹哨者懲處，不過經查，領班雖然有發現裂縫也有通報監工，但確實忘記填寫紀錄表，該員也承認有疏失。

對此，林佳龍認為，儘管道班領班有疏失，但監工在監工日誌中也沒有寫到，另外監工也有通知養護主任，卻沒人提醒領班要填表，領班壓力很大，有功有過要整體來看，也要還員工公道。會中台鐵局長張政源也說會重新思考功過。

通報部分，據台鐵規畫，希望可以開發一個App，當發現鐵軌有問題，檢查後拍照上傳，會有一個格式，包含勾選是否影響通車、後續處置等，然後有列管期限，時間到沒完成就會發出警訊，目前已著手開發相關程式。

對於初步調查報告，台鐵說本案俟交通部專案小組完成調查報告，將統一對外說明。目前全力配合交通部指示，進行事實釐清、原因分析及檢討改善等作業。