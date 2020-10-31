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台灣同志遊行今登場 逾10萬人一起「成人之美」

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
第18屆同志大遊行下午在台北登場，許多民眾精心打扮上街。 記者曾吉松／攝影
第18屆同志大遊行下午在台北登場，許多民眾精心打扮上街。 記者曾吉松／攝影

第18屆台灣同志遊行今下午於台北市政府前市民廣場登場，即使受疫情影響，邊境管制減少外國人士入境，但截至目前，已突破10萬人湧進遊行現場。遊行主辦單位表示，今年主題是「成人之美」，除有成就他人之美，也有「生而為人的美好」的意涵，不論在家庭、職場，每人都有權利以自己最自在的方式生活，成就生命中的各種美好。

第18屆台灣同志遊行總召小鯨表示，同志遊行已經來到第18屆，從看見同性戀，到今年的成人之美，代表同志社群不再只是需要被看見，也彼此理解、尊重各自的認同，成就自己，也成就他人。

彩虹平權大平台總召呂欣潔則指出，今年最特別的是，全球歷經新冠肺炎疫情蔓延後，台灣還能舉辦一場堪稱地表最大規模的同志遊行，代表著台灣公民社會的成功，同志人權受到國家與人民的重視。

然而，她強調，同婚過關後，還有跨國同婚、同志伴侶共同收養與人生生殖、老年、青少年與身心障礙同志等各式各樣的議題仍有待努力。

主辦單位台灣彩虹公民行動協會理事長邵立宜指出，今年遊行18歲，藉由翻轉成語成人之美，美有很多種形態，高矮胖瘦、陰柔或陽剛，都可以自信享受美的樣貌，希望社會可以理解、尊重他人的認同，今年最重要的還有18歲公民權議題，希望18歲青年獲得完整政治參與權。

她表示，今年在街頭特地設置了「撕掉標籤」的活動，透過撕掉娘娘腔、不男不女等標籤，讓社會大眾感受同志族群常遭遇的刻板印象；今年也疫情緣故，外國朋友無法來台參加遊行，透過Google協助，遊行將全程在YouTube官方頻道直播，跨越國界，讓世界各地朋友一同感受台灣同志遊行的氛圍。

第18屆台灣同志遊行今下午於台北市政府前市民廣場登場，遊行展開前，公民團體舉辦行前記者會。記者葉冠妤/攝影
第18屆台灣同志遊行今下午於台北市政府前市民廣場登場，遊行展開前，公民團體舉辦行前記者會。記者葉冠妤/攝影

第18屆同志大遊行下午在台北登場，許多民眾精心打扮上街。 記者曾吉松／攝影
第18屆同志大遊行下午在台北登場，許多民眾精心打扮上街。 記者曾吉松／攝影

同志遊行 疫情 同婚

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