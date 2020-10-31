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熱血醫師寫給台灣人的歌 獻給防疫背後每個付出

中央社 / 台北31日電

台灣抗疫成就傲人背後是全民的共同努力，一群急診醫師組「重症搖滾」樂團，將疫情間最美風景、想對台灣人說的話譜寫成詞曲，創作出「親愛的台灣人」一曲，獻給疫情中每個角落努力付出的人。

2020年，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，台灣連續200天本土零確診的佳績背後，是醫護、口罩國家隊、疫調團隊以及全台民眾堅守崗位，共同抗疫換來的甜美果實。

防疫期間，醫護人員洗到脫皮的雙手、連夜趕工的口罩國家隊，都是防疫期間最動人景象。高雄長庚醫院一群年輕急診醫師共組「重症搖滾」樂團，將他們在疫情期間看見的最美風景、想對台灣人說的話譜寫成詞曲，創作出「親愛的台灣人」一曲，獻給疫情中在全台各個角落努力付出的台灣人。

「急診醫師是一份看盡人生百態的職業，看盡人性最赤裸的一面。」高雄長庚急診科醫師、重症搖滾主唱蔡明達接受中央社記者訪問時說，每個病人都是有血有淚的故事，醫療現場也總是帶來震撼與感慨，他曾遇過毒蟲每天到急診，用盡各種方法要求醫護替他打嗎啡，也看見很多熱心的志工，全心全意為病人付出。

平時就愛唱歌的蔡明達，在一次巧合中，發現不少急診科醫師都會樂器，湊一湊剛好湊出樂團編制，鍵盤、貝斯、鼓手、吉他手、主唱一個不少，後來甚至多了小提琴、小號，促成「重症搖滾」樂團成軍，他們將經歷、感受化為靈感，透過寫歌抒發工作壓力。

細數台灣這些年面臨的重大疫病，17年前的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）肯定令最多人印象深刻，但樂團成員都是年齡不到35歲的7、8年級生，雖未經歷SARS戰役，但如今面臨新冠肺炎疫情，難免聯想起過去的恐怖情景。

高雄長庚急診醫師、重症搖滾吉他手莊柏群說，SARS爆發時，高雄長庚是疫情重災區之一，甚至有醫師因染疫而過世，面對這次的疫情，大家完全不知道敵人長什麼樣子，內心自然都相當緊張，無不打起12分精神防疫。

令莊柏群印象深刻的是，很多老一輩醫師即便深知SARS的可怕，遇上新冠肺炎疑似個案時，仍然穿著防護衣就奔赴前線替患者看診、採檢，毫不退縮，給了許多年輕醫師勇氣，也回想起自己從醫的初衷，即便每天洗手洗到雙手破皮、過敏甚至流血，但眼看多數民眾都配合防疫政策，乖乖待在家中，醫療、清潔、防疫人員們也都堅守崗位，這些人的勇氣都成為他繼續努力下去的動力。

「做醫生這行就是不能怕，畢竟我們就是為了這個時刻存在的。」蔡明達說，每次替病人採檢，不免都會擔心把病毒帶回家，影響家人，但他也坦言，醫師真的不是急診室最辛苦的，駐守發燒篩檢站的護理師必須在大熱天底下穿著全套防護裝備，一站就是8小時，還得擔心前來看診的病人是不是潛在病患，辛苦非外人能想像。

在同為急診出身的高雄長庚副院長龔嘉德建議下，「重症搖滾」醫師們決定將這一年的革命情感用歌曲和影片記錄下來，花數月時間共同創作出「親愛的台灣人」一曲，將各行各業防疫辛勞寫進歌曲中，獻給疫情中努力付出的台灣人。

有感民眾到處趴趴走，造成疫情擴散、壓垮醫療體系，國外醫護喊出We stay here for you, pleasestay home for us（為了你，我堅守崗位。為了我，請你堅守在家）口號。「重症搖滾」團隊以此為靈感，把它翻譯成台語「我會為你徛佇遮，請你把我惜命命」，更將歌曲拍成MV，放上網後引發網友廣大迴響。

隨後疫情時代將到來，蔡明達也呼籲，希望台灣人好好保護自己，共同並肩作戰，挺身守護台灣。

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