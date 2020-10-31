不再開膛、2公分取肺部腫瘤 醫：三種人不適用

說到肺癌開胸手術，大多數人腦海中出現的都是鋸開肋骨、血淋淋的畫面，近年隨科技進步，單孔胸腔鏡微創手術，傷口大幅縮小至2公分左右，過程病人須忍受疼痛約半小時至一小時，但醫師提醒，肺部腫瘤超過6公分、太靠近大血管或與周圍組織過度沾黏等三種人不適用。

國泰醫院胸腔外科主任顏銘宏指出，傳統肺癌手術為讓醫師能把手伸入胸腔清除腫瘤，須鋸胸鋸斷1至2根肋骨，傷口長達30公分，造成病人術後疼痛不已，儘管近年來已發展單孔胸腔鏡微創手術，精準定位腫瘤位置以利精準切除，盡可保留大部份肺葉功能，傷口更縮小至2公分。

但顏銘宏也提到，由於受限於單孔操作，視野有限，單孔胸腔鏡微創手術並非人人適用，肺部腫瘤最多只能4至5公分、不可長在大血管附近，也不可過度沾黏，其中較適合採用單孔胸腔鏡微創手術得肺癌患者，就是腫瘤位置多長在周邊的肺腺癌患者。

肺癌是國人十大癌症死因之首，尤其近20年，無抽菸卻罹患肺癌人數增，確診者多是與基因較有關聯性肺腺癌患者，因此，顏銘宏建議，若直系家族成員或手足罹肺癌者，屬高風險族群，應在40歲後約每三至五年定期低劑量電腦斷層檢查，每天一包菸（維持20年以上）者亦然。

顏銘宏分享，他的一名40歲女性患者，無抽菸及家族病史，也無體重減輕、呼吸聲異常等症狀，因同住者有抽菸習慣，就是靠每年定期健檢，一次低劑量電腦斷層檢查中意外發現腫瘤，所幸發現的早，腫瘤僅8公厘，經單孔胸腔鏡微創手術搭配怡樂適療程，術後恢復狀況良好。

「我們無法改變基因，但可以改善生活習慣。」顏銘宏提醒，除重視健康檢查外，民眾應當心空汙問題，可每天透過中央氣象局空汙資訊，了解空氣品質，另外，若住家靠近大馬路，建議住6樓以下民眾勿開窗，凱以空調保持室內空氣流通，再搭配空氣清淨機。

除單孔胸腔鏡微創手術可減輕患者疼痛，手術過程導入怡樂適療程（ERAS）也是好方法。ERAS學會理事長郭書麟介紹，以國泰醫院為例，已導入大腸直腸外科、胸腔外科、婦癌手術及脊椎手術四科，整合外科、麻醉科、復健科及營養等多科跨團隊，提供病人全人照護。

顏銘宏也說，導入怡樂適療程，會從患者術前開始提升自己免疫力及體力，術後大幅降低病人術後疼痛不適，讓病人安心舒適地度過術後恢復階段，及早回復日常生活及回到工作崗位。國外文獻證實，原需住院3周的食道癌開胸手術，可縮短成8天就出院，幾乎減少30%住院天數。