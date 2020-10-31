「我想穿漂亮衣服上班」 身障者畫出心中渴望

一家五口都是身障的阿秀今天首次在伊甸基金會「聽我說說畫」展出畫作，她患有中度智能障礙，在小作所參與果乾作業、代工等，期許未來能在外找到穩定工作，讓從事資源回收的父母多休息。由於她會幫父母做回收，平時穿暗色服裝居多，畫中的她則是穿鮮紅色洋裝，她靦腆地說「我想穿上漂亮衣服和高跟鞋，和大家一樣去上班！」

32歲阿秀從台南啟智學校畢業，同樣也是中度智能障礙的父母過去曾在夜市擺攤賣線香，之後改做資源回收。2年前她進入伊甸基金會葡萄藤小作所，參與果乾作業、眼罩代工、剝龍眼肉、外展包裝等，熱心助人，會主動幫忙能力較弱的同儕學習。

阿秀剛到小作所時，因家裡都講台語，且詞彙表達少、句子不完整，難以讓他人了解意思，後來和教保員不斷練習說國語，傳達能力和句子更加完整性。

今天阿秀在畫展中為自己的畫作解說，她說，從啟智學校畢業後，每天陪父母做資源回收補貼家用，常常穿著二手衣出門，心中唯一的夢想就是有一天可以穿著整齊乾淨的洋裝，踩著高跟鞋去上班賺錢。

為了挑戰超級導覽員的任務，不僅是阿秀，現場有20名身障青年連續3個月來，每天不斷學習說話的技巧，克服膽怯，希望將最美好的表現呈現在所有來賓面前，透過畫作讓大家聽見他們內心的聲音和夢想。

伊甸基金會台南區長張盟宜表示，為了呼籲民眾可以同理身障者，伊甸基金會舉辦「無障礙生活節」至今已邁入第7年，目的是希望民眾透過身障體驗，可以化身為不同障礙別的身障者，用心感受身障朋友平日生活的不便。