快訊

蔡總統召開國安高層會議 總統府下午2點半記者會說明

家屬寫信求救！基隆婦打流感疫苗後住加護病房插管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

忘帶服裝家長在群組狂罵情緒勒索 師嘆：萬聖節變惡夢

聯合新聞網 / 綜合報導
萬聖節到來，許多家長都會幫孩子精心裝扮。圖片來源／ingimage
萬聖節到來，許多家長都會幫孩子精心裝扮。圖片來源／ingimage

今天是萬聖節，許多安親班、學校都會為孩子舉行變裝活動，但有老師近日發文指出家長因為忘記幫小孩帶服裝，想帶服裝來學校卻受限於疫情管控無法進入，在學校群組狂酸原PO，讓她相當崩潰，直呼原本開心的聖誕節變成一場惡夢。

原PO在臉書社團「靠北家長」發文，她說萬聖節活動前一天學校已經在聯絡簿提醒家長帶服裝，還是有家長忘了帶，但活動因為疫情關係，全校家長都不能進校參加，因此有媽媽就氣不過，在家長群組狂罵忘記帶服裝的爸爸，順便狂酸老師。

只見這位媽媽在群組寫道「那麻煩老師叮嚀爸爸，為什麼他要忘記呢，他不忘記不就沒事了嗎，是不是應該要這樣說呢」、「老師你覺得寫聯絡簿，爸爸有看到還忘記，真是該死啊，我們忘記就是我們的錯啊」等，原PO表示最後雖然有讓爸爸將服裝送來，但他們還要求全班再穿一次服裝配合小孩拍照。

家長的暴怒訊息也讓原PO直呼「原本是一場開開心心的萬聖節活動，現在變成我的惡夢」。對此，許多網友留言，「其實小孩扮的是他自己，沒事，結案」、「又是一個值得寫在教職回憶錄的一段故事」、「這是什麼鬼家長呀，爸爸的錯怪爸爸就好，跟其他人有什麼關係」、「在群組狂罵老公也是很有事情」。

萬聖節 恐龍家長 聯絡簿

延伸閱讀

交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

母子搭自強號買票被逼讓位 阿伯整路罵「年輕人有錢就是老大」

人妻上交友軟體偷約遇「醜男」扒衣 打電話給老公求救

N次回購！全聯「神級辣椒醬」吃過驚為天人 網：冰箱不能沒有

相關新聞

「今年風王」強颱天鵝 鄭明典：達最強等級

強烈颱風天鵝在馬尼拉東方960公里海面上，即鵝鑾鼻東南方1200公里之海面上，以每小時19轉23公里速度，向西南西進行，...

下周一午後變天！ 閃電颱風外圍水氣可能將影響台灣

天氣風險公司分析師歐宗學說，位在菲律賓呂宋島東方的天鵝颱風，受惠於環境適宜及其本身的小型環流，昨天快速增強，昨天上午仍僅...

忘帶服裝家長在群組狂罵情緒勒索 師嘆：萬聖節變惡夢

今天是萬聖節，許多安親班、學校都會為孩子舉行變裝活動，但有老師近日發文指出家長因為忘記幫小孩帶服裝，想帶服裝來學校卻受限於疫情管控無法進入，在學校群組狂酸原PO，讓她相當崩潰，直呼原本開心的聖誕節變成一場惡夢。

今年前9月空勤總隊山難搜救 較去年同期增1倍

台灣民眾喜愛登山，今年因疫情，戶外活動大增，根據內政部今天公布最新統計，1至9月空勤總隊以「空中救難」占5大飛行任務的4...

國衛院研究：肌肉功能衰老程度 與壽命長短明顯相關

國家衛生研究院發布新聞指出，我們的肌肉除了具有支撐身體的功能以外，也是人體最大的產熱、新陳代謝及內分泌器官。不僅如此，肌...

台日姊妹車站再+2！ 台鐵萬華、礁溪站與日鐵道締結

台鐵與西武鐵道雙方友好情誼源於2015年3月東京舉辦締結簽署儀式起始。台鐵局說，為延續友誼並持續推動雙方觀光發展需要，台...

全國戶政系統又卡卡！ 不讓新人久等 高市戶所拍照區又派上用場

內政部戶役政資訊系統大當機，高雄市各戶所彈性上班今天都有半天班，一早系統的作業就很緩慢，戶所接到內政部告知才了解是系統有...

東北風逐漸減弱 早晚天氣涼中南部日夜溫差大

中央氣象局表示，今天清晨乾空氣移入，局部地區有輻射冷卻效應發生，平地或空曠處出現15、16度低溫；白天起東北風將逐漸減弱...

童年創傷要花一輩子 呂秋遠：天下無不是的父母是屁話

台北市一名10歲男童9月晚間被民眾目擊全身赤裸、哭著在路邊收書包，在旁的繼母斥責「閉嘴」，鄰居打113通報。律師呂秋遠在...

今年最強颱出現！ 吳德榮：天鵝創颱風史增強最快紀錄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天各地晴朗穩定；白天起冷空氣逐日減弱，氣...

台鐵首推早鳥票 最低6折

受疫情影響，民眾搭乘大眾運輸工具意願降低，台鐵首度祭出早鳥優惠，精選四十五班自強號，最低六折起。台鐵局說，希望做到離峰填...

類出國2.0不同點進出 桃機出發、全台降落

受疫情影響，國境遲未開放，交通部昨宣布規畫「類出國二點○」，有別於先前規定同地點起降，現僅要其中一端為桃園機場，另一端可...

熱門新聞

「今年風王」強颱天鵝 鄭明典：達最強等級

今年最強颱出現！ 吳德榮：天鵝創颱風史增強最快紀錄

疾管署：又現三流感接種後死亡個案

年輕人流行「陪伴」關係？ 網超中肯發言轟亂象：少臭美！

台北國際旅展「國旅超熱」！餐券賣翻倍、百萬刷手現身

交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。