忘帶服裝家長在群組狂罵情緒勒索 師嘆：萬聖節變惡夢

今天是萬聖節，許多安親班、學校都會為孩子舉行變裝活動，但有老師近日發文指出家長因為忘記幫小孩帶服裝，想帶服裝來學校卻受限於疫情管控無法進入，在學校群組狂酸原PO，讓她相當崩潰，直呼原本開心的聖誕節變成一場惡夢。

原PO在臉書社團「靠北家長」發文，她說萬聖節活動前一天學校已經在聯絡簿提醒家長帶服裝，還是有家長忘了帶，但活動因為疫情關係，全校家長都不能進校參加，因此有媽媽就氣不過，在家長群組狂罵忘記帶服裝的爸爸，順便狂酸老師。

只見這位媽媽在群組寫道「那麻煩老師叮嚀爸爸，為什麼他要忘記呢，他不忘記不就沒事了嗎，是不是應該要這樣說呢」、「老師你覺得寫聯絡簿，爸爸有看到還忘記，真是該死啊，我們忘記就是我們的錯啊」等，原PO表示最後雖然有讓爸爸將服裝送來，但他們還要求全班再穿一次服裝配合小孩拍照。

家長的暴怒訊息也讓原PO直呼「原本是一場開開心心的萬聖節活動，現在變成我的惡夢」。對此，許多網友留言，「其實小孩扮的是他自己，沒事，結案」、「又是一個值得寫在教職回憶錄的一段故事」、「這是什麼鬼家長呀，爸爸的錯怪爸爸就好，跟其他人有什麼關係」、「在群組狂罵老公也是很有事情」。