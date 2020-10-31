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台日姊妹車站再+2！ 台鐵萬華、礁溪站與日鐵道締結

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
礁溪站位於宜蘭縣境內，是東北地區著名的觀光驛站，車站最早於1919年11月15日啟用，鄰近因天然碳酸氫鈉溫泉著名之外，更有五峰旗、抹茶山等近期於日本爆紅的觀光景點。記者楊德宜／攝影
礁溪站位於宜蘭縣境內，是東北地區著名的觀光驛站，車站最早於1919年11月15日啟用，鄰近因天然碳酸氫鈉溫泉著名之外，更有五峰旗、抹茶山等近期於日本爆紅的觀光景點。記者楊德宜／攝影

台鐵與西武鐵道雙方友好情誼源於2015年3月東京舉辦締結簽署儀式起始。台鐵局說，為延續友誼並持續推動雙方觀光發展需要，台日雙方共同選定西武集團旗下伊豆箱根鐵道及近江鐵道作為友誼的延續。台鐵萬華站與近江鐵道多賀大社前站具有相似的廟宇藝術景致；伊豆箱根鐵道伊豆長岡站與台鐵礁溪站具有相似的溫泉特色，將共同於11月4日締結姊妹車站。

台鐵局說，近江鐵道位於日本關西滋賀縣，旗下有本線、多賀線、八日市線三條路線，其中多賀大社前站為多賀線轄屬熱門且具有神社歷史古蹟的車站。伊豆箱根鐵道位於日本關東神奈川小田原、箱根地區及靜岡伊豆地區，轄屬路線分為駿豆線及大雄山線兩條路線，伊豆長岡站為駿豆線轄屬著名的溫泉觀光車站。

台鐵局說，萬華車站則位於台北市著名的老城區境內，於西元1901年8月25日設置，早年名稱為「萬華驛」，是北部地區貨運服務集散地。萬華站歷經2002年萬板專案地下化工程通車後，在交通、經濟雙重發展下，為台北地區未來開發重點計畫之一。

台鐵局說，目前萬華站車站腹地以「萬華雙子星BOT案」進行開發，分為交一、交二、交三區域開發，三棟多功能型大樓互相以天橋連結。萬華車站大樓位於交一基地內，車站營運範圍包含地下一層地上兩層，3樓至26樓委由凱達飯店進駐營運，為一棟結合客運及旅宿功能的綜合型大樓。

至於礁溪站，台鐵局說，位於宜蘭縣境內，是東北地區著名的觀光驛站，車站最早於1919年11月15日啟用，鄰近因天然碳酸氫鈉溫泉著名之外，更有五峰旗、抹茶山等近期於日本爆紅的觀光景點。

台鐵局說，萬華站及近江鐵道多賀大社前站、礁溪站及伊豆箱根鐵道伊豆長岡站，因相似古蹟、自然風情締結為姐妹車站，希望於疫情結束之際，能於未來替台日雙方帶來活絡的客群。

台鐵 鐵道 溫泉

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