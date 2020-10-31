全國戶政系統又卡卡！ 不讓新人久等 高市戶所拍照區又派上用場

內政部戶役政資訊系統大當機，高雄市各戶所彈性上班今天都有半天班，一早系統的作業就很緩慢，戶所接到內政部告知才了解是系統有問題，即一面與辦戶政業務的民眾溝通，先以人工收件，等辦好了再電話通知。楠梓戶所有兩對新人預約辦結婚登記，因看好登記日時，兩對都願意等，戶所人員於是安排他們在戶所的新人拍照打卡區拍照，減少等候的辛苦。

「不是完全無法作業，是很慢！」高雄市民政局戶籍行政科上午向各戶所了解作業狀況，戶所回報是可以作業，但速度很慢，戶所人員多向辦理戶政作業的民眾說明，有的人願意等，有的人同意戶所人工收件，等辦好後再通知他們領取證件，也有人因忙碌沒有辦法在近日內到戶所領取，戶所都登記對方資料，辦好後派專人送給對方。

高雄市楠梓戶政事務所有兩對新人預約辦結婚登記，兩對新人得知戶政系統作業緩慢，都表示願意等；為免新人等候太久，戶所人員趕忙安排新人到戶所美美的拍照區拍照留念。高雄市多個戶所為新人布置了拍照區，讓辦理結婚登記的新人合影留念，楠梓戶所的新人拍照區在戶政系統當機時，已有多次發揮功用。

戶政人員指出，原來戶役政系統是各個縣市自設機房管控、備份，今年6月內政部將系統收回統整管理，各縣市資訊機房也先後撤除；可是，6月以來，全國大當機的次數已有5、6次，這還不包括當1、2 小時的小當機和不同縣市的單一當機。