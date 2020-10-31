下周一午後變天！ 閃電颱風外圍水氣可能將影響台灣

天氣風險公司分析師歐宗學說，位在菲律賓呂宋島東方的天鵝颱風，受惠於環境適宜及其本身的小型環流，昨天快速增強，昨天上午仍僅在中颱中等強度，昨晚即發展為強颱，且近中心風速達到每秒60公尺，超越曾在9月侵襲日本九州、朝鮮半島的海神颱風，成為今年最強颱。

他說，天鵝颱風並不會接近台灣，而是將通過菲律賓進入南海，其外圍水氣北上狀況也不明顯。

位在天鵝颱風東南方的閃電颱風，他說，發展就未如天鵝般順遂，其環流雲系遲遲未能整合完全，生成兩天後仍停留在輕颱下限強度，預期未來3-4天逐漸接近呂宋島東方海面，過程仍有發展增強機會，路徑則仍有較大不確定性。

歐宗學說，預估閃電颱風西進通過呂宋島機會較高，外圍環流水氣可能於下周後期影響台灣，為東半部至恆春半島帶來陣雨，北部地區則配合東北風影響，也有明顯雨勢機會，中南部地區影響相對緩和，預估僅雲量增多、山區零星小雨。

歐宗學說，閃電颱風仍有較低機會提前於菲東北轉，則將對台灣無直接影響，兩種情境取決於副熱帶高壓勢力演變狀況及颱風本身發展強度，尚要追蹤觀察數天才能確定。

今明兩天的天氣不錯，東北風減弱而水氣偏少，僅在東半部地區有較多雲量及零星小雨機會。

下波天氣變化，他說，預估在下周一下半天起，有新一波東北風增強，屆時迎風面的北東部地區雲量增多並有局部短暫雨機會，氣溫也將下降轉涼，東北風將影響至下周四，後續天氣變化則要觀察閃電颱風未來動態而定。