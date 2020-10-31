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「今年風王」強颱天鵝 鄭明典：達最強等級

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
強烈颱風天鵝。圖／取自鄭明典在臉書
強烈颱風天鵝。圖／取自鄭明典在臉書

強烈颱風天鵝在馬尼拉東方960公里海面上，即鵝鑾鼻東南方1200公里之海面上，以每小時19轉23公里速度，向西南西進行，中心附近最大風速每秒60公尺，即每小時216公里，相當於17級風。七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑80公里。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，不管用什麼標準，第19號颱風天鵝都屬於最強等級的颱風，它發展增強的速率也很特別。網友表示，「天佑菲律賓」、「海燕縮小版，暴潮應會很可怕」、「讓人聯想起電影明天過後」、「目前2020世界風王，頂級的天花板」。

「天氣風險 WeatherRisk」公司也說，天鵝颱風強度爆發，成為今年的最強颱風。颱風中心附近的對流很旺很旺，強度也不斷增強，菲律賓要注意。天氣風險公司總經理彭啟明也指天鵝颱風是今年風王。

颱風 菲律賓

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