聽新聞
test
0:00 / 0:00
「今年風王」強颱天鵝 鄭明典：達最強等級
強烈颱風天鵝在馬尼拉東方960公里海面上，即鵝鑾鼻東南方1200公里之海面上，以每小時19轉23公里速度，向西南西進行，中心附近最大風速每秒60公尺，即每小時216公里，相當於17級風。七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑80公里。
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，不管用什麼標準，第19號颱風天鵝都屬於最強等級的颱風，它發展增強的速率也很特別。網友表示，「天佑菲律賓」、「海燕縮小版，暴潮應會很可怕」、「讓人聯想起電影明天過後」、「目前2020世界風王，頂級的天花板」。
「天氣風險 WeatherRisk」公司也說，天鵝颱風強度爆發，成為今年的最強颱風。颱風中心附近的對流很旺很旺，強度也不斷增強，菲律賓要注意。天氣風險公司總經理彭啟明也指天鵝颱風是今年風王。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言