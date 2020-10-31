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今年最強颱出現！ 吳德榮：天鵝創颱風史增強最快紀錄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天各地晴朗穩定；白天起冷空氣逐日減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，為秋高氣爽的天氣；今天北部17至27度、中部18至33度、南部19至33度、東部18至30度。
下周一西半部仍晴朗穩定；東半部水氣略增，為多雲時晴、偶有局部短暫雨。下周一晚至下周四東北風增強、北台再轉濕涼；大台北及東半部轉有局部短暫雨，新竹以南仍為晴時多雲的天氣。
他說，強烈颱風天鵝在菲律賓東方海面，因海洋熱含量(OHC)高，以及垂直風切小，29日2時生成並爆發性增強，30日20時近中心平均風速已達60米/秒，不但是今年最強颱，並已創下颱風史上，增強最快速的紀錄，42小時從18米/秒增強至60米/秒，登陸菲律賓前尚有增強的機率，強度直逼2013海燕的63米/秒。
他說，天鵝颱風將通過菲律賓中部，對菲律賓威脅極大，進入南海、再侵襲越南；因距離遙遠、對台無影響。
第20號颱風閃電，他說，則朝西北西前進，亦有類似的增強條件；第4、5天潛勢預測圖的紅框擴大，顯示閃電逐漸接近分叉點(bifurcation)。通過分叉點後，模擬路徑從台灣東方遠海即北轉遠離的數量減少，而向西經呂宋島附近，進入南海的數量增多，可見兩種路徑機率的消長。但即使西進，路徑距台灣的遠近？攸關台灣北部及東半部受其外圍水氣影響的程度，仍有不確定性，需持續觀察。
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