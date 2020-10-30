2萬4千多農民申報桃竹苗停灌補助 預計11月中撥款

10月24日，台灣重要的小說家七等生逝世。各個媒體與訪談在追思之餘，也以「現代主義」來定位他的小說成就。確實，七等生是台灣小說家當中，最致力追求現代主義美學的作家之一。他的小說文字晦澀，思路跳躍甚至情節違逆常理，完全符合大眾「現代主義＝看不懂」的印象。

2020-10-30 16:20