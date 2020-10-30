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2萬4千多農民申報桃竹苗停灌補助 預計11月中撥款
因面臨56年最嚴峻的缺水旱象，農委會日前公告桃竹苗地區約1.9萬農地實施停灌，停灌區稻米每公頃補助14萬元，其他作物的補償標準則依種類不同，每公傾補助3萬至14萬元不等，申請補助日期截至今天，農田水利署指出，據統計，停灌區域內計有2萬4546位農民完成申報作業，申報面積達1萬4084公頃，其中稻作面積1萬913公頃，占77.5%，其他作物面積3171公頃，占22.5%，預計11月中旬就可陸續撥匯補償金。
農水署說明，自10月17日起，農水署桃園、石門、新竹、苗栗及臺中管理處動員最大人力，假日無休，受理農民申報補償作業，統計至10月30日截止，停灌區域內計有24546位農民完成申報作業，申報面積達14084公頃，其中稻作面積10913公頃(占77.5%)，其他作物面積3171公頃(占22.5%)。
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