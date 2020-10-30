快訊

土耳其愛琴海區6.6強震 多處建築倒塌

打臉國防部？ 漢翔稱外購教練機交機同國機國造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只差陳時中點頭 健保署編列3.7億鬆綁B肝用藥給付條件

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
健保署編列3.7億元，鬆綁B肝用藥給付條件，待衛福部同意。圖／報系資料照片
健保署編列3.7億元，鬆綁B肝用藥給付條件，待衛福部同意。圖／報系資料照片

衛福部「掏錢部署」，盼能在2025年消除Ｃ肝，台灣肝病醫療策進會與聯合報日前舉辦「台灣肝淨未來論壇」時，專家提及Ｂ肝治療也需要被重視，特別是Ｂ肝用藥給付相對於Ｃ肝嚴苛。衛福部健保署長李伯璋今表示，健保署早在八月就召集專家審視此議題，提出五大放寬措施提交共擬會已達共識，由於編列三點七億的費用，在健保會中未獲得共識，已交由部長做最後裁定。

國內肝病大多是因為Ｂ、Ｃ肝引起，Ｃ肝新藥問世後，世界衛生組織喊出2030年消除Ｃ肝，衛福部則是成立Ｃ肝辦公室，打出2025年就要消除台灣C肝，李伯璋表示，健保署在Ｃ肝用藥上給予大力的支持，2025年消除Ｃ肝目標指日可待，除了Ｃ肝以外，Ｂ肝防治也是重要議題。

李伯璋表示，Ｂ肝的治療主要是抑制Ｂ肝病毒，降低發作時間，治療方式與Ｃ肝不同，而Ｂ肝的給付規定也被建議應該要檢討，因此今年八月健保署主動召開專家會議，整理專家的建議後，提出五大修訂方向。

分別為修訂具病毒複製跡象及活動性肝炎者之開始用藥給付條件、修訂硬化者之長期用藥給付條件、修訂非肝臟器官移植者之預防性使用給付條件、修訂可接受根除性治療肝癌者之開始用藥給付條件、新增接受免疫抑制劑治療者之B型肝炎發作或預防發作給付條件，這五大條件在九月的共擬會中都達到共識。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，放寬對Ｂ肝患者的用藥條件，預計將有3880人受惠，健保將增加3.7億的預算，不過，預算需經過健保會同意才能使用，日前召開的健保會議中，對於此項預算意見有所分歧，因此此案交由部長做最後裁示，若按照慣例，最後裁示結果會在年底以前確定。

健保 衛福部 肝病

延伸閱讀

陳時中缺席北醫校慶 薛瑞元：他為了病毒跟一條豬

「以為要開防疫會議」北醫校慶 防疫巨頭都從這畢業

【重磅快評】台商「被陽性」 陳時中依然傲慢？

曾銘宗問會不會鼓勵太太買萊豬 陳時中：買了也沒意見

相關新聞

只差陳時中點頭 健保署編列3.7億鬆綁B肝用藥給付條件

衛福部「掏錢部署」，盼能在2025年消除Ｃ肝，台灣肝病醫療策進會與聯合報日前舉辦「台灣肝淨未來論壇」時，專家提及Ｂ肝治療...

天鵝變強颱不直接影響台灣 密切觀察輕颱閃電

中央氣象局觀測，今年第19號颱風天鵝今天下午已增強為強烈颱風，對台灣無直接影響，而另一個輕度颱風閃電仍在發展，未來路徑及...

台灣豬證明標章4道防偽 11月申請起跑12月試辦

農委會今公布「台灣豬證明標章」4道防偽設計及申請流程，農委會主委陳吉仲表示，11月起，開放具商業或稅籍登記的餐飲場所、食品與販售業者線上申請，預計11月第4周寄送，12月試辦統一張貼標章，估約15萬家業者符合申請資格...

藝FUN券使用期限僅剩兩個月不到 網：這2用法最划算！

文化部消息指出仍有近七十八萬人餘未使用中獎發放的藝FUN券，並同時呼籲民眾抓緊時間消費，消息發布後有網友好奇發問「大家的藝FUN券都用來買什麼？」，引發網友熱烈回覆。

荷蘭爆禽流感 活禽鳥、種蛋、糞肥即起禁輸台

農委會動植物防疫檢疫局今指出，依荷蘭食品及消費者產品安全署（NVWA）官網報導，該國Altforst一處飼養3萬5700...

3C普及又愛又怕 九成家長憂心孩子成癮

你家的小孩也是3C重度使用者嗎？根據英國保誠人壽「兒童3C使用大調查」顯示，受訪者家中有國小學童的家庭當中，有高達94%...

悼作家七等生：大家都下交流道 他卻踩了油門

10月24日，台灣重要的小說家七等生逝世。各個媒體與訪談在追思之餘，也以「現代主義」來定位他的小說成就。確實，七等生是台灣小說家當中，最致力追求現代主義美學的作家之一。他的小說文字晦澀，思路跳躍甚至情節違逆常理，完全符合大眾「現代主義＝看不懂」的印象。

蒜價創新高全國已超種500公頃 農會籲掌握農情勿搶種

今年蒜頭價格創歷年新高，每公斤高達300多元，儘管距種蒜結束尚有十多天，但因農民搶種，農政單位估計目前新種的蒜頭已超種約...

台北國際旅展疫情下逆風登場 國內旅遊成焦點

2020台北國際旅展今天於南港展覽館登場，今年受到新冠肺炎疫情影響規模不若以往，少了許多各國觀光局參展，國內旅遊反成注目...

新台東故事館 再續誠品未竟之夢

今年受疫情影響，誠品已經收掉10間書店，其中以台東店跟敦南店的關閉，引發最多討論與迴響。

廢棄口罩堆出全台萬噸垃圾 減塑會是解方？

多國海邊出現大量廢棄口罩，以及野生動物遭口罩纏繞的駭人景象，開始讓人注意口罩衍生的諸多問題。

男罹膀胱癌2期需全切除膀胱 免疫治療增保留膀胱機會

70歲劉姓男子因出現血尿驚覺不對勁，就醫發現罹患膀胱癌第二期，且因腫瘤位置靠近膀胱根部，並侵犯到肌肉層，原本已無法進行膀...

熱門新聞

噁！台中人氣早餐豬血湯 被突擊檢查這樣來

情侶AA制男摸半天只掏出54元 女友怒：故意拿錢速度慢

雙颱共舞！「閃電」颱風生成路徑恐往這 明冷空氣報到

北捷文湖線跳電搶修中列車延誤 啟動公車接駁人潮塞爆

心理測驗／她在咖啡店還是公司？ 測驗你對現實滿足程度

配偶欄「空白」送1111元海鮮盤！「問鼎」光棍專屬優惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。