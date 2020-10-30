只差陳時中點頭 健保署編列3.7億鬆綁B肝用藥給付條件

衛福部「掏錢部署」，盼能在2025年消除Ｃ肝，台灣肝病醫療策進會與聯合報日前舉辦「台灣肝淨未來論壇」時，專家提及Ｂ肝治療也需要被重視，特別是Ｂ肝用藥給付相對於Ｃ肝嚴苛。衛福部健保署長李伯璋今表示，健保署早在八月就召集專家審視此議題，提出五大放寬措施提交共擬會已達共識，由於編列三點七億的費用，在健保會中未獲得共識，已交由部長做最後裁定。

國內肝病大多是因為Ｂ、Ｃ肝引起，Ｃ肝新藥問世後，世界衛生組織喊出2030年消除Ｃ肝，衛福部則是成立Ｃ肝辦公室，打出2025年就要消除台灣C肝，李伯璋表示，健保署在Ｃ肝用藥上給予大力的支持，2025年消除Ｃ肝目標指日可待，除了Ｃ肝以外，Ｂ肝防治也是重要議題。

李伯璋表示，Ｂ肝的治療主要是抑制Ｂ肝病毒，降低發作時間，治療方式與Ｃ肝不同，而Ｂ肝的給付規定也被建議應該要檢討，因此今年八月健保署主動召開專家會議，整理專家的建議後，提出五大修訂方向。

分別為修訂具病毒複製跡象及活動性肝炎者之開始用藥給付條件、修訂硬化者之長期用藥給付條件、修訂非肝臟器官移植者之預防性使用給付條件、修訂可接受根除性治療肝癌者之開始用藥給付條件、新增接受免疫抑制劑治療者之B型肝炎發作或預防發作給付條件，這五大條件在九月的共擬會中都達到共識。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，放寬對Ｂ肝患者的用藥條件，預計將有3880人受惠，健保將增加3.7億的預算，不過，預算需經過健保會同意才能使用，日前召開的健保會議中，對於此項預算意見有所分歧，因此此案交由部長做最後裁示，若按照慣例，最後裁示結果會在年底以前確定。