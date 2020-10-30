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台電文資特展松菸揭幕 數位體感詮釋島嶼脈動

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
由台電副總徐造華(圖中)帶領的島嶼脈動台電文資特展策展團隊。圖／台電提供
由台電副總徐造華(圖中)帶領的島嶼脈動台電文資特展策展團隊。圖／台電提供

台電「島嶼脈動-2020台電文資特展」於今（30）日在台北松山文創園區南向製菸工廠盛大開幕，今年以電力傳輸過程為主題，5大展區共從全國逾20個單位收集近200件珍貴電力文資展品，其中更有超過百歲的「人瑞級」電表，並結合環狀投影等數位體感互動呈現，今起免費展出至11月22日。

台電2018年起舉辦電力文資特展，去（2019）年以水力發電為主題的「川流電湧」電力文資展，除吸引8萬人參觀，更獲2020德國紅點設計大獎肯定，今日上午「島嶼脈動-2020台電文資特展」開幕活動，現場直接搬來5公尺高的Q版電塔，由台電同仁操作「無人機」展示電纜拉線作業。文資特展也由台電董事長楊偉甫與策展人許哲瑜、郭中元等貴賓共同為展覽揭開序幕。

楊偉甫表示，從高壓電到輸送至城市、各家各戶，逐漸轉換成低壓的過程，就像人體的動脈到微血管，一點一滴需要相當多技術與人力來成就。今年以發電後的電力傳輸過程為主題，展場設有一日電力節拍、工作班、電力物件、野電變幻及未來宅超來電等5大展區，集結包含電塔、纜線、電桿、變壓器、變電箱與電表等來自全國超過20個單位近200件珍藏的電力文資展品，並結合數位影音感官體驗，讓民眾用不同方式感受平時習以為常的電力存在。

台電也特別推薦「展覽必逛」亮點，包含超過百歲的日治時期全台第一顆電表，與首度展出、印有台電金門區處前身「金門電力公司」英文簡稱「KPC」的絕版變壓器；而台電也在展場結合巨型曲面投影、鏡面裝置及實驗音樂的數位體驗空間，打造長達16公尺的電纜隧道，走入隧道就如同進入電纜管線。另外，展場也設有無人機高空巡檢360度實景環繞體驗，戴上安全帽，搭配環型螢幕投影，感受站上40公尺高鐵塔的台電日常工作視角。

另外，主打循環經濟的台電文創也進駐島嶼脈動文資特展，繼先前與金馬獎聯名爆紅的煤灰擴香石筆記本，今更推出展覽限定獨家、限量販售的「台電人孔蓋版」煤灰擴香石筆記本，也以台電早期同仁徽章樣式打造展覽聯名復刻版。

台電也在展場結合巨型曲面投影、鏡面裝置及實驗音樂的數位體驗空間，打造長達16公尺的電纜隧道，走入隧道就如同進入電纜管線。圖／台電提供
台電也在展場結合巨型曲面投影、鏡面裝置及實驗音樂的數位體驗空間，打造長達16公尺的電纜隧道，走入隧道就如同進入電纜管線。圖／台電提供
台電今日島嶼脈動文資特展開幕現場直接搬來5公尺高的Q版電塔，由台電同仁操作「無人機」展示電纜拉線作業。圖／台電提供
台電今日島嶼脈動文資特展開幕現場直接搬來5公尺高的Q版電塔，由台電同仁操作「無人機」展示電纜拉線作業。圖／台電提供
台電島嶼脈動文資特展以發電後的電力傳輸過程為主題，展場設有5大展區，集結包含電塔、纜線、電桿、變壓器、變電箱與電表等來自全國超過20個單位近200件珍藏的電力文資展品。圖／台電提供
台電島嶼脈動文資特展以發電後的電力傳輸過程為主題，展場設有5大展區，集結包含電塔、纜線、電桿、變壓器、變電箱與電表等來自全國超過20個單位近200件珍藏的電力文資展品。圖／台電提供
「台電人孔蓋版」煤灰擴香石筆記本今起獨家於松菸島嶼脈動台電文資特展限定限量販售。圖／台電提供
「台電人孔蓋版」煤灰擴香石筆記本今起獨家於松菸島嶼脈動台電文資特展限定限量販售。圖／台電提供

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