台電文資特展松菸揭幕 數位體感詮釋島嶼脈動

台電「島嶼脈動-2020台電文資特展」於今（30）日在台北松山文創園區南向製菸工廠盛大開幕，今年以電力傳輸過程為主題，5大展區共從全國逾20個單位收集近200件珍貴電力文資展品，其中更有超過百歲的「人瑞級」電表，並結合環狀投影等數位體感互動呈現，今起免費展出至11月22日。

台電2018年起舉辦電力文資特展，去（2019）年以水力發電為主題的「川流電湧」電力文資展，除吸引8萬人參觀，更獲2020德國紅點設計大獎肯定，今日上午「島嶼脈動-2020台電文資特展」開幕活動，現場直接搬來5公尺高的Q版電塔，由台電同仁操作「無人機」展示電纜拉線作業。文資特展也由台電董事長楊偉甫與策展人許哲瑜、郭中元等貴賓共同為展覽揭開序幕。

楊偉甫表示，從高壓電到輸送至城市、各家各戶，逐漸轉換成低壓的過程，就像人體的動脈到微血管，一點一滴需要相當多技術與人力來成就。今年以發電後的電力傳輸過程為主題，展場設有一日電力節拍、工作班、電力物件、野電變幻及未來宅超來電等5大展區，集結包含電塔、纜線、電桿、變壓器、變電箱與電表等來自全國超過20個單位近200件珍藏的電力文資展品，並結合數位影音感官體驗，讓民眾用不同方式感受平時習以為常的電力存在。

台電也特別推薦「展覽必逛」亮點，包含超過百歲的日治時期全台第一顆電表，與首度展出、印有台電金門區處前身「金門電力公司」英文簡稱「KPC」的絕版變壓器；而台電也在展場結合巨型曲面投影、鏡面裝置及實驗音樂的數位體驗空間，打造長達16公尺的電纜隧道，走入隧道就如同進入電纜管線。另外，展場也設有無人機高空巡檢360度實景環繞體驗，戴上安全帽，搭配環型螢幕投影，感受站上40公尺高鐵塔的台電日常工作視角。