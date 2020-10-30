荷蘭爆禽流感 活禽鳥、種蛋、糞肥即起禁輸台

農委會動植物防疫檢疫局今指出，依荷蘭食品及消費者產品安全署（NVWA）官網報導，該國Altforst一處飼養3萬5700隻肉種雞的禽場，發生H5亞型高病原性家禽流行性感冒疫情，為防範疫情入侵，農委會今公告荷蘭自即日起自非疫區名單移除，該國活禽鳥及其種蛋，自即日裝船（機）起運者也禁止輸台，至於禽肉產品，則因尚未獲我國核准，不會輸台，民眾可以安心。

防檢局表示，NVWA在官網說明當局已完成案例場撲殺及清潔消毒措施，其周邊半徑10公里內的25處禽場禁止移動，防止疫情蔓延。

防檢局說明，受荷蘭疫情影響較大者為輸入活禽鳥和糞肥等項目，經統計自2018年迄今，我國自荷蘭輸入上述應施檢疫禽鳥類動物及產品者計有雛雞6萬3306隻、禽鳥類183隻、糞肥及含動植物性成份肥料1萬1518公噸。

防檢局提醒，荷蘭自非疫區除名後，活禽鳥、種蛋以及含禽鳥類成份的糞肥及肥料將禁止輸台。

此外，因秋冬是禽流感好發季節，防檢局表示，依世界動物衛生組織（OIE）資料顯示，10月除荷蘭外，另有俄羅斯、以色列、哈薩克及越南等國也陸續傳出禽流感疫情，另韓國農林畜產食品部也在21日於忠清南道天安市收集的野鳥檢體，檢出H5N8亞型高病原性禽流感，此時正值候鳥來台度冬之際，呼籲各養禽業者務必提高警覺，加強場內各項軟硬體生物安全措施，防堵可能疫情傳入。